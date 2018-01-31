أربعة موقوفين بشبهة توفير أسلحة لجهاديين بباريس في 2015

باريس: أعلن مصدر قضائي فرنسي الثلاثاء اعتقال اربعة اشخاص للاشتباه بتوفيرهم الأسلحة التي استخدمت في الاعتداءات الجهادية التي استهدفت في يناير 2015 في باريس كلا من اسبوعية شارلي ايبدو الساخرة ومتجرا يهوديا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان الموقوفين الاربعة تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاما وقد اعتقلوا يومي الاثنين والثلاثاء ووضعوا في الحبس الاحتياطي "ريثما يتم تحديد دور كل منهم في توفير الاسلحة" التي استخدمت لتنفيذ تلك الاعتداءات التي خلفت 17 قتيلا.

اضاف ان ثلاثة من الموقوفين اعتقلوا في منطقة اردين (شمال شرق) في حين ان الرابع كان معتقلا اصلا على ذمة قضية حق عام وقد اقتيد من سجنه واودع الحبس الاحتياطي للتحقيق معه في قضية الاعتداءات الجهادية.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير 2015، اقتحم الاخوان سعيد وشريف كواشي مقر الاسبوعية الساخرة في باريس واطلقا النار على من فيه، في اعتداء جهادي اوقع 12 قتيلا.

وفي اليوم التالي اطلق جهادي آخر يدعى اميدي كوليبالي النار على شرطية في إحدى ضواحي باريس فقتلها، ثم احتجز رهائن في متجر لبيع الاطعمة اليهودية قرب باريس في هجوم قتل خلاله أربعة أشخاص.

