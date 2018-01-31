ثلاثة قتلى في تحطم مروحية قرب لوس أنجليس

لوس انجليس: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح الثلاثاء في تحطم مروحية فوق منزل في نيوبورت بيتش، إحدى ضواحي لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا، كما أفادت الشرطة.

وقالت شرطة نيوبورت بيتش في تغريدة على تويتر ان الجريحين نقلا الى المستشفى من دون ان توضح مدى خطورة اصابتيهما.

وأضافت ان المروحية، وهي من طراز روبنسون 44 كانت، تقل اربعة أشخاص حين تحطمت قرابة الساعة 13,45 (21,45 ت غ) فوق منزل في هذه المدينة الساحلية الواقعة على بعد 60 كلم جنوب لوس أنجليس.

أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة من ركاب المروحية واصابة الرابع بجروح، اضافة الى اصابة شخص خامس كان على الارض. ولم يعرف في الحال سبب الحادث.

وتتبع المروحية المنكوبة لشركة ريفولوشن افييشون المتخصصة بتدريب الطيارين وتوفير رحلات جوية سياحية.

وبحسب الموقع الالكتروني للشركة فهي لم تشهد منذ بدأت عملها في ستينيات القرن الماضي اي حادث جوي. وأفادت شبكة "سي بي اس" ان العديد من المنازل تضرر من جراء حطام المروحية.

