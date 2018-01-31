وفاة أكبر معمر في العالم

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أكبر معمر في العالم توفي، الاثنين، بعد حوالي شهر من احتفاله بعيد ميلاده الـ113.

وتوفي فرانسيسكو نونيز أوليفيرا في حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين في منزله في قرية بينفينيدا في بطليوس جنوب غربي إسبانيا.

ومن المقرر أن يدفن في قريته المحلية اليوم الثلاثاء.

وأكد عمدة بينفينيدا أنطونيو كارمينا وفاة فرانسيسكو هذا الصباح، واصفاً الحدث بـ"الحزين".

وقال لوسائل الإعلام المحلية "كان يعني الكثير بالنسبة لنا، كان يمثل قريتنا أحسن تمثيل وجعلها معروفة".

وللمعمر، الذي احتفل يوم 13 ديسمبر بعيد ميلاده الـ13، أربعة أطفال وتسعة أحفاد و15 من أبناء أحفاده.

وكان لأوليفيرا نظام غذائي يعتمد على الخضروات، كما كان يحرص يومياً على شرب كوب من النبيذ الأحمر.