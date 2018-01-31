غرق عبارة على متنها 80 شخصا في المحيط الهادئ

ويلينغتون: غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا في المحيط الهادئ حسب ما أكد مسؤولون الأربعاء، فيما طلب أحد نواب جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقلّ في القضية.

ويقوم فريق انقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا عن ناجين، لكن لم يتم العثور الا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن مع تراجع الامال بالعثور على آخرين.

وأعلن مركز تنسيق الانقاذ في نيوزيلندا في بيان أن "سلطات كيريباتي أكدت وجود نحو 80 شخصا اضافة الى الطاقم على متن العبارة".

وقال المركز إن أربع طائرات من نيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة ساعدت في اجراء عمليات المسح في المنطقة حيث فُقدت العبارة. وأشار الى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها.

وأضاف أن "قارب النجاة مصمم ل25 شخصا الا أنه يمكن يتسع لأكثر ولو بشكل مكتظ".

وانتقد رئيس وزراء كيريباتي السابق ليريميا تاباي ممثل جزيرة نونوتي التي انطلقت منها العبارة في 18 يناير، طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة.

وقال ان سكان الجزيرة المنكوبين البالغ عددهم 2000 يريدون معرفة لماذا الموضوع استغرق ثمانية أيام لدقّ جرس الانذار وكيف يُسمح لسفينة غير صالحة للابحار بالقيام برحلات.

وصرّح لراديو نيوزيلندا "هذه المأساة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة" مضيفا "نريد معرفة لماذا حصلت و(من) المسؤول".

ويبلغ طول العبارة "ام في بوتيراوي" 17,5 مترا وكان من المفترض أن تستمر رحلتها يومين لتصل إلى بيتيو وهي أكبر بلدة في عاصمة كيريباتي، جنوب تاراوا.