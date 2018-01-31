زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب شمال افغانستان

كابول: ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات الأربعاء شمال شرق افغانستان، حسب ما أعلن المرصد الجيولوجي الأميركي.

ووقع الزلزال الذي شعر به أيضا سكان باكستان والهند، بعيد الساعة السابعة ت غ على حدود أفغانستان الشمالية مع طاجيكستان، في جبال هيندو كوش على عمق 191 كلم، بحسب المرصد.

وقال مسؤول محلي إن طفلة على الأقل قضت في الزلزال وأفيد عن إصابة تسعة من أعضاء عائلتها في إقليم بالوشستان في جنوب باكستان على الحدود مع أفغانستان، بعد انهيار سقف منزلهم.

ويقع مركز الزلزال قرب ولاية جارم على بعد نحو 250 كلم من العاصمة كابول.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، وقع زلزال بقوة 7,5 درجات في المنطقة نفسها موقعا 380 قتيلا.