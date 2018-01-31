على أي شاطئ يريد الفرنسيون اقتناء بيتهم الثاني؟

إيلاف من دبي: بحسب استبيان عقاري من خلال الإنترنت، صنف الفرنسيون مناطقهم الساحلية في 10 مراتب، وفق تفضيلهم المكان الذي يريدون اقتناء بيت ثانٍ فيه.

يهوى الفرنسيون العيش بقرب البحر، لذا يختارون بيتهم الثاني ساحليًا، مجاورًا الشاطئ، ليكون مكانًا لاستجمامهم الدائم ولتقاعدهم المستقبلي. لكن السؤال: على أي شاطئ يختار الفرنسي منزله الثاني؟ أجاب عن هذا السؤال استبيان للرأي أجراه موقع "إكبلوريمو" العقاري، وشمل 1200 مشارك من خلال الإنترنت.

في رأس لائحة الأماكن الساحلية التي يفضلها الفرنسيون مكانًا لمنزلهم الثاني: حوض أركاشون في الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا، إذ انتخبه 21 في المئة ممن شاركوا في الاستبيان.

بعد أركاشون، يفضل الفرنسيون الاستلقاء على رمال دوفيل على شاطئ نورماندي، أمام منزل لهم هناك. فدوفيل لا تبعد عن باريس أكثر من ساعتين بالسيارة، ما يجعلها مقصدًا أساسيًا لسكان العاصمة الفرنسية.

مرفأ كاسيس المتوسطي هو الاختيار الثالث في بال الفرنسيين المشاركين في الاستبيان.

أما الخيار الرابع فكان سانت ماكسيم على الريفييرا الفرنسية، بين مدينتي تولون وكان، إذ انتخبها 16.5 في المئة من المشاركين في الاستبيان.

وكانت جزيرة ري خيارهم الخامس، بنسبة 16 في المئة، وهي منطقة خلابة على الساحل الغربي لفرنسا.

في المرتبة السادسة حلت منطقة بياريتز بنسبة 15 في المئة، ففيها أجمل المنتجعات الساحلية الفرنسية.

سابعًا حلت منطقة كيبيرون بنسبة 13 في المئة، وهي شبه جزيرة على الساحل الجنوبي لمنطقة بريتاني، وفيها أيضًا منتجعات رائعة.

كان الخيار الثامن من نصيب منطقة سان جان دو لوز، بنسبة 12.5 في المئة. وهي منطقة قريبة من بياريتز.

في المرتبة التاسعة حلت منطقة راماتوييل المعروفة بنسبة 12 في المئة، وهي قريبة من سان تروبيز على الريفييرا الفرنسية.

عاشرًا وأخيرًا، اختار 11 في المئة من المشاركين في الاستبيان منطقة بورتو فيكيو إلى الجنوب من جزيرة كورسيكا الفرنسية، لتكون منطقتهم المفضلة لاقتناء بيتهم الثاني.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "لوكال" الفرنسي. الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.fr/20170629/are-these-the-best-places-to-have-a-second-home-in-france