حياة ترمب العائلية تتمزق أكثر... في «ليلة الاتحاد»

«إيلاف» من واشنطن: في كسر غير مسبوق للتقاليد، اختارت السيدة الأميركية الأولى ملانيا ترمب إن تذهب وحيدة إلى مبنى الكونجرس لحضور الخطاب الأول لزوجها عن حالة الاتحاد، لتدعم بهذه السلوك الأخبار التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، حول أن خلافات تهدد حياة الزوجين، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال مطلع الشهر الجاري إن ترمب كان علاقة بدأت في 2006 واستمرت لعام مع ممثلة إباحية تدعى ستورمي دانيليز.

وكان ملانيا التي اختفت عن النشاط العام منذ مطلع العام الجاري، قررت بشكل مفاجئ أن لا ترافق زوجها إلى القمة الاقتصادية في مدينة دافوس السويسرية الأسبوع الماضي، وذهبت بدلاً من ذلك إلى فلوريدا، لكن الناطقة باسمها وصفت في بيان قبل ثلاثة أيام "التقارير التي تتحدث عن خلافات بين ترمب وزوجته بالكاذبة".

وكان لافتاً أنه قبل ساعات من خطاب ترمب، صدر بيان نسب إلى الممثلة الإباحية تنفي فيه أقامة علاقة مع الرئيس، أوأنها حصلت على 130 ألف من محامي ترمب قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، مقابل أن تبقي على سرية علاقتها السابقة مع المرشح الجمهوري حينها.

وبمجرد أن انتهى ترمب من خطاب الاتحاد، ظهرت دانيليز، ضيفة في برنامج جيمي كيميل على قناة أي بي سي، لتؤكد أنها لم تصدر بيان النفي، بل ذهبت أكثر من هذا، وأكدت بشكل مباشر، للمرة الأولى، أنها مارست الجنس مع ترمب.

وحينما قرأ لها المذيع مقتطفات من مقابلة صحفية أجرتها عام 2007، ذكرت فيها بالتفصيل ما جرى بينها وبين ترمب، اكتفت بالصمت ولم تنف أو تؤكد هذه المعلومات، لكنها قالت إنها سبق ومارست الجنس مع رجل متزوج بعدما طلب رقمها في ملعب للجولف.

وحينما سألها المذيع، الذي كان استضاف في سنوات ماضية رؤساء بينهم بوش الإبن وأوباما وحتى ترمب، إذا كانت تشعر بالتعاطف مع ملانيا بعد انتشار خبر علاقاتها مع ترمب اكتفت بالقول "أشعر بالتعاطف مع ابنتي، وأنا شاكرة أنها مازالت طفلة ولا تستخدم شبكة الإنترنت لتعرف ما يكتب عن والدتها".

وكانت سارة سادنر، وهي ممثلة إباحية وكانت ترافق دانيليز في رحلتها إلى رينو عام 2006، خرجت في مقابلات تلفزيونية خلال الأسابيع الماضية، وأكدت أن ترمب اتصل بها من غرفته وكانت صديقتها بجانبه، وطلبا منها الانضمام إليهما لكنها رفضت.

وملانيا ولدت قبل 46 عاماً في سلوفنيا، وانتقلت إلى نيويورك في التسعينات وعملت عارضة للأزياء، لتصبح عام 2005 الزوجة الثالثة للرئيس الأميركي الذي يكبرها بنحو 25 عاماً، وانجبت منه طفلها بارون.