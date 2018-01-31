ريما آل سعود: المرأة السعودية حاضرة بقوة في المنافسات الرياضية

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز دور المرأة السعودية المحوري في الحياة العامة. وتترأس الأميرة ريما الوفد الرياضي المشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها الشارقة.

الشارقة: تترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيلة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، رئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، الوفد الرياضي المشارك بفعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها إمارة الشارقة.

وتنظم الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في الفترة الممتدة من 2 إلى 12 فبراير المقبل.

شعار النسخة الرابعة للدورة

وتُعزز مشاركة الأميرة ريما آل سعود، في الحدث الرياضي، دور المملكة في الارتقاء بالرياضة ونشرها وزيادة الوعي لممارستها السعودية بشكل خاص، والعربية بشكل عام.



وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان: "لطالما لعبت المرأة السعودية دوراً محورياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث كانت حاضرة دوماً كمحرّك للطاقات، ورافد معنوي في جميع المجالات".

صورة عامة عن ألعاب القوة خلال النسخة الثالثة للدورة (أرشيف)

واعتبرت أن إمارة الشارقة باتت حاضنة خليجية وعربية رائدة، ومتميزة للعديد من الاحداث التي تقام سنوياً.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قدّ عُيّنت رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وهو الاتحاد الذي يسعى لتنظيم فعاليات ومشاركات مجتمعية مشوقة وجاذبة للمجتمع.

