اعتقال طارق رمضان في باريس

نصر المجالي: اعتقلت السلطات الفرنسية المفكر الإسلامي الإخواني السويسري وأستاذ الدراسات الاسلامية في جامعة اوكسفورد البريطانية، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي، وذلك بعد أشهر على اتهام امرأتين له بالاغتصاب.

واستدعت شرطة باريس، يوم الأربعاء، رمضان وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا من جهة أمه، الأربعاء في إطار "تحقيق أولي في باريس في مزاعم الاغتصاب والاعتداء ضده".

وينفى رمضان جملة وتفصيلا تهم الاغتصاب التي تلاحقه.

ومن المقرر ان تستمر مدة احتجاز طارق رمضان 48 ساعة على أن يتم بعدها إما إطلاق سراحه أو منحه صفة "شاهد يحظى بمساعد محام" أو توجيه الاتهام له.

الناشطة هند عياري

وكانت الناشطة العلمانية والسلفية السابقة هندة عياري رفعت دعوى ضد رمضان اتهمته فيها باغتصابها في فندق في باريس عام 2012، فيما اتهمته امرأة أخرى لم يكشف عن هويتها لكن ذكر أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة باغتصابها في فندق في مدينة ليون عام 2009.

وفي نوفمبر 2017، أعلنت جامعة أكسفورد أنها توصلت إلى اتفاق مع الأكاديمي البالغ من العمر 55 عامًا، يقضي بحصوله على إجازة من عمله أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة.