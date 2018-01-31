مقتل ناشط في حماس في انهيار نفق بغزة

غزة: افادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان احد نشطائها قتل ظهر الاربعاء في انهيار نفق في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها "تزف المجاهد محمود عبد الحي الصفدي (31 عاما) من حي التفاح الذي استشهد اثناء عمله في احد انفاق المقاومة" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر محلي ان انهيارا حدث في نفق أسفر عن وفاة هذا الناشط.

في السنوات الاخيرة قتل عشرات من نشطاء القسام وفصائل فلسطينية اخرى خلال حوادث انهيارات في الانفاق تحت الارض.

وتقول حماس انها تمتلك شبكة انفاق هجومية خصوصاً، في قطاع غزة.

واعلنت اسرائيل انها اكتشفت ودمرت عددا من الانفاق العام الماضي تمتد من مناطق حدودية في قطاع غزة الى داخل المناطق الاسرائيلية.

