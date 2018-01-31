السلطات البولندية تمنع تظاهرة لقوميين امام سفارة اسرائيل

وارسو: منع محافظ وارسو، "لدواع امنية"، تظاهرة اعلنت الاوساط القومية البولندية تنظيمها بعد ظهر الاربعاء امام سفارة اسرائيل وذلك في خضم توتر دبلوماسي بشأن المسؤولية البولندية عن محرقة اليهود في عهد المانيا النازية.

ونشب الخلاف اثر تبني مجلس النواب البولندي الجمعة قانونا يهدف الى الدفاع عن صورة بولندا في مسالة محرقة اليهود التي جرى قسم كبير منها في ظل الاحتلال النازي لبولندا.

ودعت منظمات قومية بولندية عدة الى تجمع امام السفارة الاسرائيلية للاحتجاج على "سلسلة اكاذيب لممثلي اسرائيل بشأن سلوك بولندا والبولنديين اثناء الحرب العالمية الثانية".

غير ان المحافظ سيسلاف سيبيرا اعتبر ان تظاهرة القوميين "يمكن ان تنطوي على اساءة للقواعد السليمة (للسلوك) والمصلحة العامة" لبولندا.

وقرر بالتالي "منع المرور" في محيط سفارة اسرائيل عبر اقامة طوق امني حولها سيستمر حتى 5 شباط/فبراير.

واوضح المحافظ ان القرار اتخذ اثر طلب عاجل من السفارة الاسرائيلية وبناء على معلومات وردت من الشرطة وبناء على "اقتناع" باحتمال حدوث استفزاز ومواجهات.

وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا ان القانون يهدف الى تفادي ان تنسب "للامة او الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.

ونص القانون على عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات لكل من ينتهكه سواء كان بولنديا او اجنبيا.

من جهتهم، اعتبر مسؤولون اسرائيليون ان القانون يشكل محاولة لنفي مشاركة بعض البولنديين في المحرقة وبالتالي منع ملاحقة من لا يزال منهم على قيد الحياة.

والتقت سفيرة اسرائيل في بلولندا انا ازاري الاربعاء رئيس مجلس الشيوخ البولندي الذي سيناقش القانون ويصوت عليه.

