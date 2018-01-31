التحالف العربي ينفي مزاعم الحوثيين استهداف مطار الملك خالد

إيلاف من الرياض: أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن الحوثيين من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي اليوم الأربعاء إلى إن الجماعة الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف وعبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العقيد تركي المالكي أنه تم إنهاء جميع المظاهر المسلحة في عدن، فيما أوضح أن قوات التحالف لم تستهدف أي معسكرات أو مواقع في عدن.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات والتأهيل ،عن مقتل 929 مدنيا بينهم 134 طفلا و55 امرأة في محافظة تعز خلال العام المنصرم 2017، تصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية قائمة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.

ضحايا مدنيين

وأوضح المركز في بيان له ،ان الفريق الميداني للمركز رصد 1988 مدنيا مصاب بينهم 156 طفلا و58 امرأة جراء القصف العشوائي والقنص المباشر من قبل الحوثيين، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في تعز خلال العام 2017.

وأشار المركز إلى أنه رصد 195 مختطفاً ومخفي قسريا لدى جماعة الحوثي بينهم 155 مختطفا و40 مخفي قسريا تم تعذيب 5 منهم حتى الموت..لافتاً الى ان المليشيا تسببت بتهجير 2712 اسرة بواقع 11564 مدنيا من عدد من المناطق التي تشهد هجوما مكثفا وقصفا شديدا من قبل الحوثيين بالإضافة الى اجبار المدنيين على النزوح وإخلاء قرى ومناطق بأكملها لتحويلها الى ثكنات عسكرية او زرعها بالعديد من الالغام والعبوات الناسفة.

وأكد المركز أن فريقه وثق تضرر 56 من الممتلكات العامة تضرر 34 منها بشكل جزئي و15 بشكل كلي وتم تفجير 7 مبان منها،فيما طال الضرر 326 ممتلكا خاصا، تضرر منها 32 منشأة خاصة،وتم تدمير 112 منزلا بشكل جزئي و84 بشكل كلي فيما تم تفجير 18 منزلا وتدمير 36 مركبة خاصة ونهب 38 ممتلكا خاصا.

تحرير الكريفات

وميدانيا حقق الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، تقدماً في الجبهة الشرقية وتمكن من تحرير منطقة الكريفات شرق تعز.

وقال مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إن نيران الجيش الوطني استهدفت رشاش 14.5 ، في محيط تبة الجعشة ولا زالت المواجهات مستمرة بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

الى ذلك استهدفت غارة لمقاتلات التحالف العربي مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مطار تعز الدولي ،فيما استهدفت غارات مواقع تمركز الحوثيين في الروض والبحابح، بالربيعي، غربي المدينة،ودمرت آليات عسكرية للمليشيا.