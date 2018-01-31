جهاز صغير يتيح تحديد تسلسل الجينوم في المنزل

لندن: تمكن علماء من تطوير جهاز بحجم راحة اليد لتحديد تسلسل الجينوم البشري. ويقول العلماء إن هذا الانجاز يتيح إمكانات مثيرة لاستخدام علم الوراثة في الطب المتعارف عليه.

ويختلف الجهاز الجديد عن مشروع الجينوم البشري الذي بدأ في عام 1990 واحتاج الى 13 سنة ومختبرات في انحاء العالم ومئات ملايين الدولارات لانجازه.

وقال البروفيسور نيكولاس لومان عضو فريق العلماء من جامعة برمنغهام البريطانية أن العلم انتقل من تحديد تسلسل الجينوم بتكاليف باهظة وفي مختبرات مجهزة بمعدات متطورة الى امكانية القيام بذلك في الجيب مثل أي هاتف محمول.

تغيير ممارسة الطب

وأضاف لومان أن هذا يتيح امكانية البدء بتحديد تسلسل الجينوم كأمر اعتيادي يستطيع الأشخاص ان يقوموا به في البيت. ويمكن ان تغير تكنولوجيا تحديد تسلسل الجينوم الطريقة السائدة اليوم في ممارسة الطب.

وعلى سبيل المثال ان تحليل الحمض النووي للسرطانات الذي حدثت فيه طفرة يمكن ان يُستخدم لاختيار أفضل العلاجات.

واستخدم البروفيسور لومان الجهاز الذي يُمسك باليد لمتابعة وباء ايبولا خلال انتشاره في غرب افريقيا.

وتتسابق شركات عديدة على تحديد تسلسل الحمض النووي بسرعة أكبر وكلفة أرخص.

كيف يعمل الجهاز؟

وتعمل تكنولوجيا الجهاز بتمرير خيوط طويلة من الحمض النووي عبر ثقب متناهي الصغر.



وتتكون لبنات بناء الحمض النووي من اربع قواعد معروفة بالحروف A, C, G وT. وحين تمر كل قاعدة عبر الثقب تصنع اشارة كهربائية فريدة تتيح للباحثين ان يحددوا تسلسل الحمض النووي.



وقال فريق الباحثين ان دقة الجهاز تبلغ 99.5 في المئة وانه اتاح لهم ان يدرسوا اجزاء من الحمض النووي البشري لم تُدرس دراسة وافية في السابق.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.bbc.co.uk/news/health-42838821

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