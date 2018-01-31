وزيرة الثقافة المصرية تشيد بالجناح السعودي بمعرض الكتاب

القاهرة: استقبل الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين كلا من عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.

وأشادت الوزيرة المصرية بالجناح السعودي، وقالت إن المعروضات تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة، وما وصلت إليه الثقافة والإبداع السعودي.

وزارت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، جناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب للمرة الثانية، ورافقها وزيرة الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعيد، والسفير السعودي بمصر، أحمد بن عبد العزيز قطان. وقاموا بجولة داخل جناح المملكة، وقد أعربوا عن إعجابهم الشديد بالتنظيم والتنسيق داخل الجناح السعودي، مؤكدين أن الجناح استطاع أن يقدم صورة حقيقة عن ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبالهم خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، وقدم القائمون على الجناح شرحاً وافياً عما يحتويه الجناح السعودي من إصدارات عديدة وأنشطة وفعاليات ثقافية تعكس المدى الذي وصل إليه الكتاب والإبداع الثقافي السعودي، وكذلك ما يحتوي عليه الجناح من أقسام مميزة ومتنوعة .

ودشن السفير قطان الموقع الإلكتروني للجناح السعودي بمعرض الكتاب ضمن جولته بالجناح.

ومن جانبه أبدى عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إعجابه بجناح المملكة، لافتا إلى أن الجناح قدم صورة كاملة عن تاريخ وحضارة المملكة وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات، مشيرا إلى القائمين على الجناح قد نجحوا في تقديم تجسيدا واقعيا عن المملكة العربية السعودية في شكل حضاري ومبسط لزائري الجناح من رواد معرض القاهرة للكتاب.

وأثناء الزيارة اصطحب السفير السعودي إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية في جولة داخل الجناح السعودي المشارك بالمعرض، وقدم خالد بن عبد الله النامي شرحا وافيا لأبرز ما يتضمنه الجناح المشارك في المعرض من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز في المحتوى والطباعة الفنية والحضور في كافة المحافل الثقافية الدولية.

وأعربت وزيرة الثقافة المصرية عن سعادتها بزيارة الجناح السعودي وحجم المشاركة السعودية الفعالة والتي تنم عن ترابط علاقات التواصل والمحبة بين البلدين الشقيين، مشيرة إلى أن دور النشر السعودية قد تميزت هذا العام باعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا في عرض منتجها الثقافي، موضحة أن قيام دور النشر السعودية بترجمة العديد من الإصدارات الإسلامية بعدة لغات أجنبية سوف يساهم في توضيح صورة العرب والمسلمين في الخارج .

وأشادت الوزيرة خلال الزيارة بما شاهدته من معروضات تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية وماو صلت إليه الثقافة والإبداع السعودي وعن ترحيبها بزيادة التعاون الثقافي بين البلدين.

وقال الملحق الثفافي السعودي، خالد النامي، إن مساحة الجناح السعودي 3000 متر وبتصميم مميز السعودية ويتضمن مشاركة ( 42 ) جهة حكومية وأهلية، مشيرا إلى أن الجناح هذا العام يتميز بكثرة أقسام وتنوع أجنحته.

وأضاف أن هناك قسمًا خاصًا للكتاب الإلكتروني، وجناحًا للطفل يحظى باستقطاب الكثير من الأطفال، وكذلك قسم العرض المرئي إلى جانب الصالون الثقافي الذي يجمع المثقفين والمفكرين السعوديين مع نظرائهم لمناقشة الهموم الثقافية وقضايا الكتاب العربي، وذلك بالإضافة توجد مشاركة قوية من قبل الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي، كذلك مؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة وعرض مشروع (السلام عليك أيها النبي ) وهو التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونشر سيرته.

ولفت إلى أن هذه المشاركة المتميزة تأتي بتوجيهات ودعم من وزير التعليم أحمد بن محمد بن أحمد العيسى وبدعم وتشجيع من قبل نائب وزير التعليم عبد الرحمن العاصمي، ووكيل وزارة التعليم لشئون البعثات والمشرف العام على الملحقية الثقافية، ودعم ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأوضح أن الجناح السعودي يهدف أولاً إلى إبراز التطور الثقافي والنمو المعرفي الذي يعيشه المشهد الثقافي في المملكة بدعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمشاركة في التبادل المعرفي وتشجيع حركة التأليف والنشر، وكذلك توثيق الروابط الفكرية وأسس التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية)، في ظل أسس الشراكة الثقافية التي تسعى الملحقية الثقافية في جمهورية مصر العربية .

