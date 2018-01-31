GMT 19:58 2018 الأربعاء 31 يناير GMT 20:25 2018 الأربعاء 31 يناير  :آخر تحديث

مقتل عسكريين على الاقل في انفجار لغم في مالي

أ. ف. ب.
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باماكو: قالت مصادر عسكرية مالية ان عسكريين ماليين قتلا على الاقل الاربعاء في منطقة غاو (شمال) عندما انفجر لغم بآليتهما.

وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان "لغما انفجر بدورية للجيش زرعها ارهابيون بين تاركنت وبوريم. وقتل جنديان بحسب حصيلة غير نهائية وسقط جرحى".

واكد مصدر عسكري آخر النبأ لافتا الى ان "تعزيزات ارسلت من بوريم لاغاثة الضحايا". واضاف المصدر نفسه ان "العربة تضررت كثيرا جراء الانفجار".

والسبت الماضي قتل ما لا يقل عن 14 جنديا ماليا في هجوم على ثكنتهم في سومبي (تمبكتو) شمال مالي.

والثلاثاء اعلنت "مجموعة دعم الاسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هذا الهجوم تماما كالعملية الانتحارية التي ادت الى مقتل اربعة جنود ماليين في اليوم التالي في ميناكا (شمال شرق).


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