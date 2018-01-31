فرانس برس تتوقع ارتفاع رقم تعاملاتها وتبدأ إجراءات تعيين رئيس جديد

باريس: بدأت وكالة فرانس برس التي تتوقع ارتفاع رقم تعاملاتها في 2018، الاربعاء اجراءات تعيين رئيس مجلس ادارة جديد للسنوات الخمس المقبلة، ولم يعلن ايمانويل هوغ الذي يتولى هذا المنصب منذ ثماني سنوات ترشحه لولاية جديدة.

واقر مجلس ادارة الوكالة الذي اجتمع الاربعاء ميزانية 2018 "التي تنطوي على هامش تشغيل متوقع بقيمة 12,3 مليون يورو، وتوازنا في النتائج الصافية"، بحسب بيان لوكالة فرانس برس.

وتوقعت الميزانية ارتفاعا في رقم تعاملات الوكالة "بنحو 2,5 بالمئة" (بدون احتساب الموارد التي مصدرها الدولة) مقارنة بتوقعات 2017، وهو ما يعزز حركة لوحظت في العام الماضي بعد تنفيذ خطة انعاش تجاري.

وتستهدف الخطة اجتذاب الف مشترك بحلول 2021 و"قد مكنت الوكالة من ان تحقق في 2017 تحسنا في رقم تعاملاتها بنسبة 0,5 بالمئة" بحسب بيان الوكالة الذي اشار الى كسب اكثر من 250 مشتركا في 2017.

وقال بيان لممثلي العاملين بالوكالة في مجلس الادارة ان "بعض المديرين ابدوا قلقهم بشأن امكان تحقيق هذا الهدف، بالنظر الى تراجع الاداء في 2017".

اضاف البيان "ان المديرين فوجئوا بالوقوف على تراجع مهم في الاستثمارات من 10,9 ملايين (يورو) في 2017 الى 7,9 ملايين في 2018، ولم يروا في ذلك مؤشرا الى حركية" في الوكالة.

تابع البيان ان "الممثلين الثلاثة المنتخبين للعاملين في الوكالة صوّتوا ضد ميزانية 2018 التي رأوا انها على غرار ميزانيات سابقة مفرطة في التفاؤل التجاري".

بالتوازي مع ذلك واصلت الدولة الفرنسية "تأكيد دعمها لوكالة فرانس برس" من خلال زيادة بلغت 2,5 مليون يورو في منحتها، مقارنة بـ 2017. وتجري الوكالة منذ العام الماضي مباحثات مع الدولة بهدف الحصول على مزيد من الامكانات لتطور قدراتها. وقدرت ادارة الوكالة حاجاتها بـ 60 مليون يورو خلال خمس سنوات.

ويتوقع ان تنمو النفقات بنسبة واحد بالمئة في 2018 مع وجود حدثين دوليين كبيرين هما الالعاب الاولمبية الشتوية وكاس العالم لكرة القدم اللذان يتطلبان تعبئة امكانات بشرية وتقنية كبيرة.

علاوة على ذلك قالت وكالة فرانس برس انها تستعد "لاعادة تقييم اصولها في حسابات 2017 وسيتم تقديم ذلك في ابريل المقبل". ولم تجر الوكالة مثل هذه العملية منذ سنوات عديدة ويتوقع ان تتيح هذه العملية رفع "الاصول الصافية للوكالة بعشرات ملايين اليورو".

واطلقت الوكالة عملية تعيين رئيس مجلس ادارة جديد بحلول شهر ابريل لولاية تمتد خمس سنوات (2018-2023). ولم يكشف رئيس مجلس الادارة الحالي ايمانويل هوغ الذي تنتهي ولايته في الربيع نواياه حتى الان لجهة امكان ترشحه لولاية جديدة.

وسيتم تشكيل لجنة مصغرة من اداريي الوكالة تتولى استقبال الترشحات حتى الثاني من مارس ثم تحيل الاسماء المنتقاة على مجلس الادارة الذي ينتخب رئيس مجلس الادارة الجديد في ابريل. ويضم مجلس ادارة الوكالة ممثلين للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري العام والحكومة وموظفي الوكالة وشخصيات ذات كفاءة.

من جهة اخرى اكد مجلس ادارة الوكالة سعي الوكالة الى مزيد من المبادرات ضد التضليل الاعلامي و"الاخبار الزائفة". واكدت مديرة الاعلام في الوكالة ميشال لوريدون ان "وكالة فرانس برس تنوي تعزيز يقظتها وخبراتها في هذا المجال، في وقت تنتشر فيه الشائعة واخبار مزعومة غير مثبتة خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

