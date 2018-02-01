المغرب يُقدم ضمانات تُنهي التوتر مع إسبانيا بسبب التنقيب عن البترول

بعد التوتر الذي خلّفه قرار المغرب بدء التنقيب عن البترول في مياهه الإقليمية المقابلة لسواحل جزر الكناري، كشف رئيس الدبلوماسيّة الإسبانية أنه نقل ضمانات إلى مسؤولي جزر الكناري، قدمتها الرباط للتخفيف من حدّة تصاعد الأصوات المعارِضة للخطوة المغربية في الجُزر.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن وزير الخارجيّة الإسبانية، ألفونسو داستيس، كشف أن المغرب قدّم ضمانات إلى إسبانيا مفادُها أن عمليّات التنقيب عن البترول "ستجري داخل مياهه الإقليمية"، وهي المعلومات التي قدمها المسؤول الإسباني، أيضًا، إلى رئيس حكومة جزر الكناري المحلية خلال اجتماع عاجل حول التنقيب، جاء بعد تزايد أصوات المنظمات في الجُزر.

وأوضح داستيس أن الخارجيّة الإسبانية في اتصال دائم مع الرباط لتجنّب أي "سُوء فهم أو مفاجآت"، ولهذا السّبب أشار الوزير الإسباني إلى أنه في إطار العلاقات "الإيجابيّة" مع المغرب، تؤخذ في الاعتبار "المناطق المتضرّرة" بِسَبَب التنقيب، مثل أرخبيل الكناري.

وفضل الوزير الإسباني تبني لغة الدبلوماسيّة والحوار في معالجة القضايا مع المغرب، مضيفًا في حديثه للصحافيين، عقِب اجتماعه مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد ال نهيان، أن القضايا التي قد يكون لها "تأثير على العلاقات الاسبانية - المغربية" تُعالج "بروح حسن الجوار" للتخفيف من الآثار السلبية المُحتملة وتجنّب "المفاجآت" في العلاقة التي تفترض "المصلحة المتبادلة".

فضيحة بمحافظة الجديدة بعد "النصب" على أغنى جماعة في المغرب

"المساء" كتبت كذلك أن شكوى تقدّمت بها جماعة (بلدية) مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة (جنوب الرباط)، فجّرت فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت حصول صاحب عقار كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة على قرض من البنك باسم ابنه القاصر بقيمة 290 مليون سنتيم (290 ألف دولار)، تم تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة.

وأكدت الصحيفة نفسها أن العقار أصل الشكوى كان موضوع نزع ملكية، وكانت جماعة مولاي عبد الله قد اقتنته بالتراضي من أصل حوالى 53 هكتارًا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، سيضم مرافق عمومية من قبيل سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى، ستعود بالنفع على سكان الجماعة.

وأضافت "المساء" أن مسؤولي جماعة مولاي عبد الله قد فطنوا للأمر من خلال الوقوف على الشهادة العقارية التي حصلت عليها الجماعة في شهر ديسمبر الماضي، حيث فوجئوا بأن الرسم الذي تعود ملكيته إلى مستشار جماعي، والمودع لدى المحافظة العقارية بالجديدة، مضمن فيه أن صاحبه قد رهن العقار باسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية، بمبلغ مالي قدره 290 مليون سنتيم.

تسجيلات هاتفية تطيح بضباط شرطة

"الصباح" كتبت أن تسجيلات هاتفية أطاحت بضباط شرطة، وذلك بعدما تقدّمت زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة بشكوى تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات من دون رصيد، وتقدمت بملتمس للوكيل العام (النائب العام) بإحالة شكواها على جهة أمنية غير الشرطة القضائية في خريبكة (وسط).

وأضافت الصحيفة أن الزوجة تعرّضت للنصب والاحتيال من قبل زوجها، فلجأت إلى وضع شكوى ضده، وعللت ملتمسها بشأن إحالة الشكوى بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرّضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكوى.

وكشفت الأبحاث تورط ثلاثة ضباط مع شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات من دون مؤونة، وتقديم معلومات سريّة كانت تنصب للإيقاع به، ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرقة الصقور سابقًا الذي كان يعمل بالشرطة القضائية ببني ملال (وسط)، ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بخريبكة، وضابط شرطة ممتاز مكلف تدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية بخريبكة.

"البوليساريو" ترفع دعاوى ضد شركات في الصحراء المغربية

تقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن جبهة البوليساريو رفعت دعاوى قضائية لدى محاكم أوروبية ضد شركات أوروبية تنشط في منطقة الصحراء.

وأضافت الصحيفة عينها أن التنظيم الانفصالي المستقر في تندوف طالب، من خلال هذا التحرك، بتعويض مالي سنوي قدره 240 مليون يورو نظير استغلال منتجات المنطقة وثرواتها، باعتبارها ذلك "يجري من دون إذنها"، محاولة عرقلة مسار تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسًاً.

المغرب يشدّد الإجراءات للتصدي لأنفلونزا الطّيور

الصحيفة عينها كتبت أن السلطات المغربية شددت الإجراءات للتصدي لخطر أنفلونزا الطّيور، بحيث ألزمت الأطباء البيطريين ومفتشي مجازر الطّيور والمراكز الحدودية، والمختبرات وبيطريي القطاع الخاص، بإنجاز تصريحات تودع على الفور لدى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإثبات هوية مالكي ومسيري ضيعات الدواجن وحائزي الطيور التي تتم تربيتها داخل الأسر المغربية.

وأضافت "أخبار اليوم" أنه تم إلزام مالكي ضيعات تربية الطيور باتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تمكن من محاصرة مرض أنفلونزا الطّيور، وفي مقدمتها إحصاء جميع الحيوانات المشتبه في إصابتها، والتي نفقت سلفًا، وكذا اتخاذ التدابير بفحص الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض، وتشريح الطيور الميتة منها.

الحكم على أكبر مجند للمتطرفين المغاربة

"الأحداث المغربية" كتبت أنه تم الحكم على الإسباني رفائيل مايا مايا، أكبر مجند للمتطرفين المغاربة في السنوات الأخيرة بـ 8 سنوات سجنًا نافذًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت النيابة العامة الإسبانية تُطالب بالحكم على الإسباني، الذي أطلق على نفسه اسم مصطفى مايا مايا بعد اعتناقه الإسلام، بـ14 عامًا سجنًا نافذًا. كما حكم على أربعة متطرفين آخرين، ينتمون إلى الخلية نفسها، بـ6 سنوات سجنًا نافذًا، بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، فيما قضت المحكمة بسجن الخامس لـ5 سنوات و6 أشهر.

يذكر أن مصطفى مايا مايا هو زعيم إحدى أكبر الشبكات الإرهابية في شمال المغرب والجنوب الإسباني، التي تم تفكيكها سنة 2014.

وسبق أن اعترف، خلال جلسة محاكمته في مدريد، أنه ساعد "الكثير من المتطرفين" على تعزيز صفوف الجماعات الجهادية في سوريا وليبيا ومالي، مشيرًا إلى أنه أرسل بعض الجهاديين المغاربة والإسبان إلى "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة".