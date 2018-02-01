أربعة قتلى في تفجير انتحاري بمخيم للنازحين في نيجيريا

كانو: أعلنت السلطات النيجيرية مقتل أربعة أشخاص واصابة 44 آخرين في تفجير انتحاري استهدف الاربعاء مخيمًا للنازحين في مدينة مايدوغوري (شمال شرق)، مشيرة الى ان الاعتداء يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الجهادية.

وقال غاربا ادريس غارغا رئيس فرع "الوكالة النيجيرية لتنظيم الاغاثة" في شمال شرق البلاد ان الانتحاري تسلق السياج المحيط بمخيم دالوري الواقع قرب مدينة مايدوغوري، وفجر حزامه الناسف، وسط خيام النازحين.

اضاف "لقد قتل الانتحاري اربعة اشخاص، واصاب 44 آخرين بجروح، بينهم من هم في حال حرجة". واوضح المسؤول الاغاثي ان الهجوم الذي تتبنه اي جهة في الحال، يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الجهادية.

وبحسب المصدر نفسه فان هذا الهجوم تلاه بعد دقائق قليلة هجوم ثان نفذته هذه المرة امرأة انتحارية فجرت نفسها خارج المخيم ولكن من دون ان تتمكن من اصابة احد بأذى.

وقال "لقد اقتربت امرأة انتحارية من متاجر تقع خارج المخيم، حيث كان هناك جمع من الناس، ولكن لحسن الحظ فإن هؤلاء شكوا في امر هذه المرأة، وتفرقوا سريعا، قبل ان تفجر حزامها الناسف".

وتسعى بوكو حرام من خلال تمردها المسلح المستمر منذ 2009 الى انشاء دولة اسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا، وقد ادى هذا التمرد الى مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

