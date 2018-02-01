مقتل 11 شخصا في حريق بمأوى للعجزة في اليابان

طوكيو: لقي 11 شخصا مصرعهم في حريق اندلع ليل الاربعاء في مأوى للعجزة المعوزين في شمال اليابان، كما اعلنت السلطات الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان اجهزة الطوارئ تلقت في الساعة 11,42 قبيل منتصف الليل (14,42 ت غ) اتصالا يفيد باندلاع حريق في مأوى للعجزة في سابورو في هوكايدو، الجزيرة الكبيرة الواقعة في شمال اليابان.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة المحلية السنة اللهب تلتهم المبنى المؤلف من ثلاث طبقات في حين كان العشرات من عناصر الاطفاء يحاولون اخماد النيران وسط العتمة والثلج المتراكم على جنبات الطريق.

وقالت الشرطة ان القتلى الـ11 هم جميعا من عجزة الدار وهم ثمانية رجال وثلاث نساء، وهم من بين 16 عجوزا كانوا يقيمون في هذا المأوى الذي تديره منظمة محلية، مشيرة الى ان العجزة الخمسة الباقين اصيبوا بجروح طفيفة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة فان اسباب الحريق لا تزال مجهولة وقد فتح تحقيق لتبيانها.

من جهتها قالت شبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" ان المأوى المنكوب كان يوفر مسكنا بتكلفة منخفضة للعجزة المعوزين ماليا ويساعدهم على ايجاد عمل يناسبهم.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية فان المأوى يعاني منذ امد بعيد من نقص في الموظفين خلال الليل.

