الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرياض: يرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وأكّد المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري، أنَّ حضور الملك سلمان يُعد تتويجًا للجهود المبذولة في تنظيم الفعالية الأبرز عالميًّا في العناية بالإبل وتأصيل مكانتها تراثيًّا.

وأضاف أنَّ المهرجان في نسخته الثانية حقق حضوراً مضاعفاً عن العام الماضي، حيث شهد حضور 20 ألف زائر يومياً، علاوة على تقديم أكبر سباق للهجن وعرض المزايين.

وأوضح أن القرية السعودية للإبل ستشهد الخميس، برنامجًا احتفاليا حافلا يبدأ من الحادية عشرة صباحًا بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما سيقدم منقيات المركز الأول لفئة الخمسين وفئة المئة عرضًا لمزايين الإبل، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان «الإبل عالمنا» والعرضة السعودية.

ولفت السماري، إلى أن البرنامج الاحتفالي يشمل تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.