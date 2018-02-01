وفد عسكري وأمني من السعودية والإمارات يزور عدن

وصل إلى مدينة عدن وفد عسكري وأمني من السعودية والإمارات للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار وعودة الاوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث الأحد الماضي.

عدن: أكد وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من السعودية والإمارات، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء لمدينة عدن اليمنية، والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الحوثيين.

وشدد الوفد الذي وصل إلى عدن مساء الأربعاء للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف العربي بوقف إطلاق النار، على ضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد و إعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث.

وأكد الوفد بأن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين.

وأكد أعضاء الوفد على وحدة موقف السعودية والإمارات، ووقوفهما مع اليمن حتى يتم تحرير أراضيه بالكامل، مشددين على أن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة.

وتجول وفد قيادة التحالف في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة الموقتة عدن.