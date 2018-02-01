إنطلاق شهر الإمارات للابتكار

دبي: تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتنطلق الفعاليات من أبوظبي وتتواصل حتى 28 من شهر فبراير الجاري، وتشمل كل مناطق الدولة بواقع أسبوع في كل إمارة، وتضم نحو 100 فعالية رئيسة، تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات، ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة الدولة بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات والبرامج ونماذج العمل المبتكرة.

ويشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وكل فئات المجتمع.

تعزيز ثقافة الابتكار

وأضح القرقاوي أن الحكومة نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، والآن تنطلق مرحلة جديدة تركز على النتائج وتمكين الإنسان، من خلال نموذج عمل مطور.

وقال إن شهر الإمارات للابتكار يشكل نتاجاً لتكامل الأدوار، وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات، ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية المختلفة، ما يجعل منه الحدث الوطني الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الدولة، تعرض فيه الإنجازات المبتكرة ويحتفى بأصحابها، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار، ودوره الرئيس في الانتقال إلى المستقبل.

وتشهد فعاليات شهر الإمارات للابتكار سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول، لتتواصل في الأسبوع الثاني من 8 إلى 14 فبراير في رأس الخيمة والفجيرة، ومن 15 إلى 21 فبراير في الشارقة وعجمان وأم القيوين، لتختتم فعاليات الشهر في دبي من 22 إلى 28 فبراير.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد وجه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018، بعد النجاح الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016.

30 مبادرة وطنية

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار 30 مبادرة وطنية سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي: الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.



