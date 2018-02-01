بريطانيا تقدم دلائل على استخدام الحوثي صواريخ إيرانية

لندن: قدم نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، أدلة تؤكد استخدام جماعة الحوثي لصواريخ وأسلحة إيرانية.

وقدم آلان في تغريدة له على حساب وزارة الخارجية البريطانية على تويتر مجموعة من الدلائل مثل لوحة مفاتيح الصواريخ باللغة الفارسية، وأختام المصنع، وطرق اللحام بدائية الصنع.

وأشار إلى أن طريقة اللحام البدائية تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها. وأكد آلان أن تاريخ 2015 الذي تحمله يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في اليمن.

وكان الجيش اليمني قد ضبط في يناير الماضي، 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف.

يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عرضت أدلة على انخراط إيران في النزاع اليمني.

ورافقت هايلي وفد مجلس الأمن إلى قاعدة عسكرية في واشنطن لتعرض لهم حطام صاروخ قالت إنه أُطلق من اليمن من قبل مسلحين حوثيين على الأراضي السعودية.

وقالت هايلي: "نرى كيف تتكدس الإثباتات على أن إيران تتجاهل بشكل وقح تعهداتها الدولية"، مضيفة أن "العدوان الإيراني ليس فقط تهديدًا للجيران، بل أيضًا للعالم بأسره".

وتسعى إدارة ترمب إلى إقناع الأمم المتحدة بالتحرك ضد إيران، خصوصًا من خلال فرض عقوبات على برنامجها الصاروخي. لكن يتعيّن على واشنطن التفاهم مع موسكو، التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.