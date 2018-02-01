إلقاء زجاجة حارقة على منزل اونغ سان سو تشي

بورما: أعلن متحدث باسم الحكومة البورمية ان قنبلة حارقة ألقيت صباح الخميس على منزل الزعيمة المدنية البورمية اونغ سان سو تشي الذي اقامت فيه على مدى سنوات في رانغون.

وقال زاو هتاي لوكالة فرانس برس "انها زجاجة حارقة"، موضحا ان اونغ لم تكن في منزلها آنذاك وان احدا لم يصب جراء الحادث الذي تسبب فقط باضرار مادية بسيطة.

وكانت اونغ الحائزة جائزة نوبل للسلام في العاصمة نانبيداو حيث تقيم معظم الوقت. ومن المقرر ان تلقي كلمة في ذكرى مرور عامين على تولي حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية الحكم.

وبعد ان فُرضت الاقامة الجبرية على اونغ على مدى 15 عاما، انتقلت الى الحكم في أبريل 2016 بعد فوز حزبها الكاسح في الانتخابات. وفيما لا تزال اونغ موضع تقدير كبير في بلادها، الا انها تتعرض لانتقادات شديدة حول ادارتها لازمة الروهينغا.

فقد فر نحو 690 الف شخص من اقلية الروهينغا المسلمة المقيمة في غرب البلاد الى بنغلادش المجاورة منذ اواخر آب/أغسطس هربا من عملية عسكرية للجيش البورمي وصفتها الامم المتحدة بانها "حملة تطهير عرقي".

وتتعرض اونغ للانتقاد لعدم تعاطفها مع اللاجئين وصمتها حول دور الجيش.