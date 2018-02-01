نوكيا تطور جهازًا يكشف السرطان قبل حدوثه

بيروت: تعمل شركة نوكيا على تصنيع جهاز مسح يلتقط المؤشرات الحيوية التي تشير إلى الظروف اللازمة لنمو الخلايا غير الطبيعية قبل أن تحدث.

وتستثمر نوكيا بشكل كبير في تكنولوجيا الطب والصحة، وتكرس فريق بحث جديدًا لهذا القطاع، وفقا لما ذكرته قناة "CNBC".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، راجيف سوري، أن هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تتنبأ بأي نمو لخلايا سرطانية في جسم الإنسان "قبل عدة أشهر من حدوثه". وقال إنها سوف تكون متاحة قريباً في الأسواق.

وذكر سوري أن التقنيات القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، أو الأساور، ستلاحظ السرطان قبل أي شخص.

كما تم إعداد تصورات لعدد من الابتكارات الطبية الأخرى التي سوف تستفيد من السرعة الفائقة للنسخة القادمة من الجيل الخامس لشبكات الإنترنت المتنقلة 5G في المستقبل القريب، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل الابتكارات الجراحية عن بعد التي تُجرى من مختلف أنحاء العالم، وكذلك سيارات الإسعاف القادرة على نقل بيانات وحالة المريض أثناء توجهها إلى المستشفى وقبل الوصول إليها توفيرًا للوقت.

وأكد سوري، في تصريحات أدلى بها في منتدى دافوس الذي انعقد في سويسرا أن "مع هذا النوع من المنتجات، يمكنك البدء في منع الأشياء قبل حدوثها، ونعتقد أنه من خلال المؤشرات الحيوية يمكنك حتى التنبؤ بوقوع السرطان قبل عدة أشهر من حدوثه".

وتابع "فكر إلى أي مدى أهمية كل شهر وكل يوم مهم لمريض السرطان".

كما تطور نوكيا منتجًا آخر يمكن ارتداؤه أيضا، وهو عبارة عن كم مجهز برقاقة يمكن أن تجري مسحا للحصول على معلومات مثل الكوليسترول، وحمض اللبنيك ومستويات الجلوكوز.

ويمكن لهذا الابتكار أن يسهم بفاعلية في ملء الفراغ بين مواعيد الحجز لدى الأطباء، كما يتيح للعاملين في المجال الطبي الفرصة للتوصل باستمرار إلى المعلومات الخاصة بالمريض.

وقال سوري إن نوكيا تعمل مع معهد أبحاث موبايل الصين على سيارة إسعاف متصلة بالإنترنت عبر الجيل الخامس 5G .

وأضاف "تخيل شخصاً أصيب بنوبة قلبية في الشارع، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف مع وصلة الجيل الخامس من الإنترنت المتنقل 5G، وماسحات ضوئية عالية الوضوح، وكاميرات.

وتابع "سيبدأ على الفور عمل مسح في سيارة الإسعاف ويتم نقل كل تلك البيانات إلى غرفة العمليات قبل وصول المريض، ويكون التشخيص جاريًا أو تم بالفعل".