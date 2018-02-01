رجل يحرق زوجته الحامل!

أقدم رجل على حرق زوجته الحامل في شهرها الأخير في مدينة بريكة في الجزائر. وبحسب وسائل إعلام محلية أوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه واقتادته إلى مقر الأمن لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.

الجزائر: أقدم رجل على حرق زوجته الحامل في شهرها الأخير، في حادثة اهتزت لها مدينة بريكة في ولاية باتنة في الجزائر.

ولم تتوقع الزوجة التي تبلغ من العمر 23 عاما أن يصل غضب زوجها (28 عامًا) إلى هذا الحد.

وذكر موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الشاب أقدم على إضرام النار في جسد زوجته الحامل في شهرها التاسع عن طريق صب دلو من البنزين على جسدها، متسببا لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، وتشوهات متفاوتة في كامل جسمها.

ووصفت مصادر الموقع حالة الزوجة بـ"الحرجة والخطيرة"، مشيرة إلى أن "حالتها قد تتضاعف وتزداد خطورة".

وأوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه بحرق زوجته وقامت باقتياده إلى مقر الأمن، لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.