كوريا الجنوبية ترفع علم الشمال ضمن فاعليات الالعاب الاولمبية

سيول: رُفع العلم الكوري الشمالي الخميس في كوريا الجنوبية ضمن فاعليات الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بحسب ما اعلنت الجهات المنظمة، بعد ان دخل قرار الاعفاء من الحظر حيز التنفيذ تفاديا لخرق قانون الامن القومي في سيول.

ولا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع الكوري (1950-1953) بموجب هدنة لا بمعاهدة سلام.

ويمنع القانون كل مظاهر مديح الشمال، ويعاقب عليها بالحبس لمدد تصل الى سبع سنوات، وبالتالي فان رفع العلم الكوري الشمالي يشكل انتهاكا للقانون.

لكن والتزاما ببروتوكول اللجنة الاولمبية الدولية برفع اعلام كافة الدول المشاركة، استثنت النيابة العامة الكورية الجنوبية مناطق استضافة الالعاب من مفاعيل القانون، ولا سيما اماكن توزيع الجوائز واماكن اقامة الرياضيين.

ودخل الاعفاء الخميس حيز التنفيذ مع الافتتاح الرسمي لقرية الرياضيين، بحسب ما افاد المنظمون وكالة فرانس برس، وحيث تم بالفعل رفع العلم الكوري الشمالي، بعد يوم واحد من رفع الاعلام الاخرى.

واعتبارا من الاثنين ستقام احتفالات رسمية لاستقبال رياضيي الدول المشاركة في اماكن اقامتهم حيث سترفع مجددا اعلام بلادهم كما سيتم عزف نشيدهم الوطني.

وسيتم نشر وحدات من حرس الشرف الكوري الجنوبي للمشاركة في الاحتفالات، الا انه سيتم الاستعاضة عنهم بمتطوعين مدنيين خلال الحفل المخصص لكوريا الشمالية الخميس، بحسب ما اعلنت لي جي هاي المتحدثة باسم اللجنة المنظمة.

ولم توضح المتحدثة اسباب الاستعانة بالمدنيين، الا ان وكالة يونهاب افادت انه سيكون من غير اللائق ان يؤدي جنود كوريون جنوبيون التحية لعلم العدو.

وكان العلم الكوري الشمالي رفع لاول مرة في الجنوب في 2003 بعدما ارسلت بيونغ يانغ وفدا للمشاركة في الالعاب الجامعية التي استضافتها مدينة دايغو، كما رفع خلال بطولة آسيا لالعاب القوى في 2005 في انتشيون التي استضافت كذلك الالعاب الاسيوية في 2014 بمشاركة كوريا الشمالية.

ورفع العلم الكوري الشمالي ايضا خلال مباراة بلعبة الهوكي على الجليد بين الكوريتين اقيمت العام الماضي في غانغنيونغ.

وسيشارك 22 رياضيا كوريا شماليا في الالعاب الاولمبية الشتوية، بينهم 12 لاعبة ضمن فريق موحد للكوريتين في لعبة الهوكي على الجليد.

