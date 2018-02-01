التحالف العربي يؤكد عودة الهدوء والاستقرار إلى عدن

عدن: أكد التحالف العربي عودة الاستقرار إلى مدينة عدن اليمنية، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بالبيان الصادر عن قيادة التحالف بهذا الشأن.

وقال بيان للتحالف إن "هدفنا الآن هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وتجنب كافة أشكال الفوضى، وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية".

ودعا التحالف في بيانه "كافة الأطراف اليمنية إلى التعامل بحكمة وروية، والتركيز على الهدف الرئيسي، وهو دحر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران".

وقال إن "المملكة العربية السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة، وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمن ومستقر وقادر على التنمية والازدهار".

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تقفان إلى جانب الشعب اليمني ويقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية، إيمانا بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأكد البيان أن "مستقبل اليمن وبنائه يجب أن يكون هدف الجميع، من خلال تغليب المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن نتجنب انشغالنا بخلافات جانبية وضيقة عن هدفنا الرئيسي".