أنقرة تحتج على مشاركة معراج أورال في «سوتشي»

نصر المجالي: احتجت أنقرة لدى موسكو على مشاركة معراج أورال قائد ما يسمى المقاومة السورية في لواء إسكندرون في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة طلبت من موسكو تسليمها معراج أورال (علي كيالي) وهو أحد قادة مليشيات النظام السوري، الذي شارك في مؤتمر الحوار بمدينة سوتشي الروسية عبر وثائق مزورة.

وأوضح جاويش أوغلو في تصريح للصحافيين، أن "أنقرة أبلغت موسكو على الفور، استياءها من تواجد الإرهابي أورال في المؤتمر". مبيناً أن "الأخير مطلوب لدى السلطات التركية عبر مذكرة حمراء".

اردوغان هاتف بوتين

وتابع جاويش أوغلو قائلا حسب ما نقلت وكالة (الأناضول): "بالأمس، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه من مشاركة الإرهابي أورال في المؤتمر، واسم هذا الإرهابي لم يكن مذكورا في لوائح المشاركين بمؤتمر سوتشي، ولو كان موجودًا لما قبلناه أصلا".

يذكر أن معراج أورال وهو مواطن تركي علوي يحمل الجنسية السورية، هو المشتبه الأول في الوقوف وراء العملية الإرهابية التي أودت بحياة 52 مواطناً في قضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية عام 2013.

وحول مؤتمر الحوار السوري الذي اختتم أعماله قبل يومين في مدينة سوتشي الروسية، قال جاويش أوغلو إن تركيا وروسيا "تمكنتا من خلال تعاونهما، من إشراك المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في مؤتمر سوتشي".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن المعارضة رفضت المشاركة في المؤتمر بسبب الشعار الذي يرمز ويروج للنظام السوري، لافتا أن الأزمة تم تجاوزها بالتشاور والطرق الدبلوماسية.

وختم جاويش أوغلو قائلا: "البيان الختامي للمؤتمر كان مهمًا، وتم إقرار تشكيل لجنة لصياغة الدستور مكونة من 150 عضوًا تحددهم الدول الضامنة الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) بالتساوي".