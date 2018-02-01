روبوت تقدم نشرة الأخبار في قناة تلفزيون يابانية

ابتكر هيروشي إيشيغورو روبوت تدعى إريكا ومن المقرر أن تقدم نشرة الأخبار بإحدى قنوات التلفزيون اليابانية في إبريل القادم.

وتعد أهم مؤهلات إريكا، وهي روبوت ذا مظهر يشبه الإنسان العادي، أنه تم تزويدها بأحد أكثر أنظمة المحادثة الصناعية تقدماً في العالم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لمبتكرها، هيروشي إيشيغورو، فإن الروبوت إريكا تبدي حفاوة واهتماماً، وربما يكون لديها قريباً "وعي إدراكي مستقل".

ويضيف إيشيغورو: "تم وصف إريكا في الكثير من المناسبات بأنها واقعية بدرجة تبدو وكأن لها روحا".

لم يتم الإفصاح عن تفاصيل وظيفة إريكا الجديدة، ولكن دكتور إيشيغورو يقول "إنها سوف تستخدم الذكاء الصناعي لقراءة الأخبار التي يقوم بتحريرها فريق النشرات البشري".

ويوضح دكتور إيشيغورو، مدير مختبر الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا: "سنقوم باستبدال أحد مراسلي الأخبار بالروبوت إريكا"، مشيراً إلى أنه يواصل مساعيه لبلوغ تلك الخطوة في بث مباشر على الهواء منذ عام 2014.

وتقوم إريكا بتتبع الأشخاص المحيطين بها في غرفة ما بواسطة 14 حساساً للأشعة تحت الحمراء وتقنية التعرف على بصمة الوجه.

ويقول دكتور ديلان غلاس، المهندس المشارك في بناء الروبوت إريكا إنها تعلمت أن تطلق النكات والدعابات اللطيفة.

ويضيف دكتور غلاس: "ما نريد حقاً القيام به هو أن يتمكن الروبوت أن يفكر ويعمل ويقوم بكل الأمور بشكل ذاتي وتلقائي تماماً".