950 عامل منجم عالقون تحت الارض في جنوب افريقيا

جوهانسبرغ: أعلن مسؤولون ان نحو 950 عامل منجم في جنوب افريقيا عالقون تحت الارض الخميس اثر عطل كهربائي لكنهم ليسوا في خطر داهم على ما يبدو.

وأكدت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم ان عطلا كهربائيا كبيرا تسبب في وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود الى السطح في منجم بياتريكس للذهب قرب مدينة ويلكوم بوسط البلاد.

وقال جيمس ويلستيد، المتحدث باسم الشركة لمحطة "إي إن سي ايه" التلفزيونية "ارسلنا رجال الانقاذ الى المنجم، واحصوا جميع الاشخاص ويحاولون بالتأكيد اخراجهم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "جميع العمال بخير على ما يبدو. نقوم بتزويدهم بالطعام والمياه".

وقالت الشركة ان نحو 65 شخصا تم انقاذهم خلال النهار، وبحلول المساء كان 950 لا يزالون محاصرين تحت الارض.

وقال ويلستيد ان المهندسين يبذلون جهودا حثيثة لتشغيل مولدات الطوارئ وبالتالي تشغيل المصاعد.

وأضاف "نعمل بشكل حثيث على هذه المسألة حاليا".

ويقع منجم بياتريكس في مقاطعة فري ستايت، على بعد 290 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ.