الحكم ضد مهاجم مسسجد فينسبوري غدا الجمعة

نصر المجالي: تصدر محكمة بريطانية يوم غد الجمعة الحكم ضد دارين أوربورن الذي قاد هجوما ضد مصلين عبر شاحنة قرب مسجد فينسبوري بارك في شمال لندن في 19 يونيو 2017 وأسفر عن مقتل شخص وجرح 9 آخرين.

وأدان الادعاء البريطاني أوزبورن (48 عاما) وهو من مدينة كارديف بمقاطعة ويلز بالشروع في القتل، وقال المدعون "من الواضح تماما أنه عمل إرهابي".

وفي يونيو 2017 مثل أوزبورن أمام أمام قاض في محكمة ويستمنستر الجزائية في وسط لندن، الجمعة، بعد أن وجهت الشرطة البريطانية له تهما بالإرهاب تشمل القتل والشروع في القتل.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن التهم وجّهت لدارين جراء مهاجمته فجر الإثنين الماضي مسلمين خارج مسجد فينسبوري بارك بسيارة "فان"، وصاح قائلا إنه سيقتل كل المسلمين، وطلب ممن أمسكوا به، في وقت لاحق، أن يقتلوه، وفق ما نقلت مصادر إعلامية.

مفزع

وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وصفت الحادث بأنها "مفزع"، مضيفة أن "كل مشاعري مع من أصيبوا، ومع محبيهم، ومع أفراد الطوارئ الموجودين في المكان".

كما قال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن حينئذ على تويتر إنه "مصدوم تماما" بسبب الحادثة.

وكتب أمين عام المجلس الإسلامي في بريطانيا، هارون خان، على تويتر قائلا إن الشاحنة "دهست عمدا المصلين"، وأنه "مصدوم وغاضب جدا".

يذكر أنه في وقت وقوع الحادث، أكد شهود عيان أن "ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون الشاحنة، لكنّ اثنين منهم فرّا قبل القبض عليهما". كما قالت شرطة لندن، إنها تتعامل مع الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا وفق دلائل عدة.