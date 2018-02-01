ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان التعاون العسكري

إيلاف من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم الخميس، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر الدين جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء مهندس ركن طلال العتيبي.