إيلاف - الإمارات: افتتح يوم الجمعة في الإمارات أطول مسار انزلاقي في العالم (زيبلاين)، لينطلق الباحثون عن الإثارة عبره بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة إلى أعلى قمة جبلية في البلاد.

وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن المسار البالغ طوله 2.8 كيلومتر، أي ما يعادل طول 28 ملعباً لكرة القدم، سجل هذا الأسبوع رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. وتقع رأس الخيمة في شمال البلاد على الحدود مع عمان.

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): "شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إطلاق أطول مسار انزلاقي في العالم بجبل جيس جبل جيس فلايت".

وتسلم القاسمي شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي سجلت المسار كأطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر.

معلم سياحي هام

وأكد حاكم رأس الخيمة أن جبل جيس يعد "أحد أهم المعالم السياحية وسيساهم افتتاح هذا المسار في دعم القطاع السياحي بالإمارة والذي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن تسجيل هذا المسار كأطول مسار انزلاقي في العالم "سيجذب اهتمام الكثير من الزوار والسياح الباحثين عن المغامرة في المناطق الطبيعية".

حضر حفل الافتتاح أحمد بن سعود بن صقر القاسمي و خالد بن سعود بن صقر القاسمي ومحمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وصقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالإمارة.

حدث عالمي

قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ‘ن افتتاح مسار "جبل جيس فلايت" الانزلاقي يعد حدثا عالميا مهما بالنسبة لقطاع السياحة وسيساهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة على خارطة السياحة العالمية في ظل الأعداد غير المسبوقة من الزوار الذين تستقبلهم الإمارة حاليا.

وأشار إلى أن "جبل جيس فلايت" سيسلط أنظار العالم أجمع على الإمارة الأمر الذي يكسبها مكانة مهمة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي كوجهة عالمية لسياحية المغامرات.

وأضاف أن تجربة "جبل جيس فلايت" ستكون من أهم المعالم السياحية التي تحتضنها الإمارة وستسهم أيضا في ترسيخ مكانة جبل جيس كوجهة سياحية بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، متوقعا استقبال أعداد متزايدة من عشاق المغامرات الشيقة الراغبين بخوض هذه التجربة الفريدة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن مسار "جبل جيس فلايت" يمتد بطول 2.83 كيلو مترا، وهو ما يعادل طول 28 ملعب كرة قدم، وبارتفاع 1680 مترا فوق مستوى سطح البحر.

فيما تتولى تشغيل المسار الانزلاقي شركة تورو فيردي رأس الخيمة وهي شركة رائدة عالميا في مجال تشغيل مسارات الانزلاق.

عام من الأشغال

قال ريكاردو ليزانو الرئيس التنفيذي للعمليات في "تورو فيردي رأس الخيمة" إن الشركة ستقدم خبراتها المرموقة في تشغيل المسارات الانزلاقية التي اكتسبتها عبر إشرافها على مشاريع عديدة في أميركا الوسطى والجنوبية والتي تشمل مسار "تورو فيردي بورتو ريكو ذا مونستر" بطول 2.2 كيلو متر والذي كان سابقا يحمل لقب أطول مسار انزلاقي قبل أن ينتقل لمسار جبل جيس فلايت.

وأوضح أن بناء المسار الانزلاقي "استغرق عاما كاملا من الدراسة والتخطيط حيث اشتملت عمليات البناء على دراسات الجدوى والتخطيط والاستطلاعات الشاملة واختبارات التربة وعمليات المحاكاة"، بحسب ما نقلت عنه (وام)

ونوه إلى أنه "تم تصميم المسار الانزلاقي وهيكلياته الداعمة بحذر دون التأثير على البيئة حيث تم حفر ثقوب مرساة قوية في صخور "جبال الحجر" الصلبة في عملية استغرقت 6 أشهر من العمل المستمر، فيما يضم المسار كابلا معدنيا يبلغ وزنه أكثر من 6 أطنان.

ويتخذ الراغبون في الانزلاق وضعية أفقية تتيح لهم اختبار تجربة تحليق أقرب ما تكون للطيران الحقيقي ويرتدون معدات خاصة بهذه المغامرة وتستغرق الرحلة عبر المسار الأول والأطول في العالم تقريبا من 2 إلى 3 دقائق، يصل بعدها المغامرون إلى منصة هبوط معلقة وينتقلون إلى مسار ثان بطول 1 كم لاستكمال رحلة عودتهم إلى الأرض.

مغامرة شيقة

قال خورخيه خورخيه الرئيس التنفيذي لتورو فيردي رأس الخيمة إن المسار الانزلاقي يتيح تجربة شيقة للزوار مسارين متوازيين لتتيح للعائلات والأصدقاء فرصة التسابق وإضفاء مزيد من المتعة على التجربة بأكملها.

وأضاف "يعتمد وقت وسرعة الرحلة على وزن الشخص وحالة الطقس، فيما يتوقع للتجربة بالكامل أن تستغرق نحو 2 إلى 3 دقائق بسرعة تتراوح بين 120 و150 كيلو مترا في الساعة، مع استقبال مغامر جديد في كل خمس دقائق على المسارين بما يعادل 200 شخص يوميا و100 ألف شخص في العام الواحد".

واشار إلى الموقع الاستثنائي الذي يتمتع به جبل جيس والذي عادة ما تكون درجة حرارته أقل بعشر درجات عن متوسط درجات الحرارة في دولة الإمارات، ما سيتيح مواصلة استقبال الزوار على مدار العام حتى خلال فصل الصيف.

وجهة عالمية

أكد طلال عمر المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تسجيل جينيس للأرقام القياسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسار جبل جيس فلايت كأطول مسار انزلاقي في العالم من شأنه تعزيز مكانة الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة بامتياز.

وحول شروط الانزلاق، أوضح خورخي أن ارتياد المسار الانزلاقي يتطلب وزنا أقصى قدره 150 كيلو غراما و45 كيلو غراما كحد أدنى وطول 120 سم على الأقل، فيما يبلغ أسعار التذاكر 650 درهما.

ويأتي إطلاق أطول مسار انزلاقي في العالم في إمارة رأس الخيمة ليضيف إنجازا آخر لسجل جهود الإمارة في مسيرتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لسياحة المغامرات في المنطقة.

وفي ظل ما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة بما فيها سلسلة جبال الحجر وجبل جيس، نجحت الإمارة في إرساء مكانتها بين عشاق المغامرات والمتنزهين وراكبي الدراجات من خلال الحملة الطموحة التي نظمتها في عام 2016 وتضمنت تجربة فيا فيراتا والمسار الحديدي اللذين حققا نجاحا كبيرا في جبل جيس إضافة إلى المشي والتسلق والمسار الانزلاقي.

ويمضي زوار الإمارات بغالبيتهم وقتهم في دبي، حيث يوجد واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم بالإضافة إلى منحدر تزلج مغطى. وتأمل رأس الخيمة أن يساعدها المسار الانزلاقي الذي يبدأ على ارتفاع 1680 متراً عن مستوى سطح البحر فوق قمة جبل جيس في اجتذاب السياح.

وسيضاف أحدث رقم قياسي تسجله الإمارات إلى سلسلة من الإنجازات التي تشمل أطول مبنى في العالم وجزر اصطناعية على هيئة أشجار النخيل.