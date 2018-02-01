اصابة طالبين بالرصاص في لوس انجليس

لوس انجليس: اصيب طالبان (15 عاما) بالرصاص داخل صفهما الخميس في لوس انجليس بحسب وسائل الاعلام المحلية وشهود على حادث اطلاق النار.

وقالت اجهزة الاسعاف التي توجهت الى مدرسة سلفادور كاسترو في حي وستليك في الساعة التاسعة (17,00 ت غ) ان الطالبين نقلا الى المستشفى وهما فتى اصيب بجروح بالغة وفتاة اصيبت بجروح اقل خطورة.

وذكر الاعلام المحلي ان الفتى اصيب في راسه والفتاة في معصمها.

وتحدثت وكالة "اس ان اس" المحلية عن توقيف "شابة" قد تكون طالبة.

وافاد عناصر الاطفاء في لوس انجليس ان امراة في الثلاثين من عمرها تلقت علاجا بعد اصابتها بجروح طفيفة.

وقالت شرطة لوس انجليس انه تم العثور على سلاح مطلق النار.

ووقع اطلاق النار داخل صف في حرم تتقاسمه المدرسة المذكورة مع مدرسة بيلمونت هاي سكول، بحسب التلفزيونات المحلية.