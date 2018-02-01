شركة تقنية إماراتية مغمورة تحقق مئات ملايين الدولارات

حققت "دارك ماتر" الإماراتية أرباحًا كبيرة من عقود حكومية تعزز بموجبها الأمن السيبراني للكيانات الحكومية في الإمارات.

ليست شركة "دارك ماتر" للأمن السيبراني معروفة كثيرًا في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تجنيدها مديرين تنفيذيين عملوا في أجهزة استخبارات غربية ردّ عليها مئات الملايين من الدولارات سنويًا بفضل عقود حكومية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن رئيسها التنفيذي فيصل البناي.

مئات الملايين

أسس البناي "دارك ماتر" قبل ثلاثة أعوام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو رائد أعمال إماراتي عرف حين أنشأ شركة "إكسيوم تليكوم" الإقليمية لتجارة الهواتف الجوالة بالتجزئة.

80 في المئة من أعمال "دارك ماتر" مع الحكومة الإماراتية والكيانات ذات الصلة، وتضمن نشاطها تقديم المشورة في مجال الأمن السيبراني، وهذا ساعدها في تحقيق طموحها للتنافس عالميا في المجال السيبراني مع شركات كبرى مثل "آي بي إم" و"لوكهيد مارتن"، لمضاعفة إيراداتها في كل عام.

قال البناي لرويترز: "نتحدث اليوم عن مئات الملايين من الدولارات". إلا أن ممثلًا لحكومة الإمارات لم يكن متوافرًا للتعليق على هذه المزاعم.

وكانت "دارك ماتر" أقدمت على جذب المديرين المميزين منذ أواخر عام 2014، مستهدفة مديرين تنفيذيين عملوا في كبرى الشركات العالمية مثل شركة إنتل وبلاك بيري، وآخرين خدموا في وكالات الاستخبارات الأوروبية، بما فيها وكالة الأمن القومي الأميركية.

تأمين الشبكات

قال البناي إن "دارك ماتر" شركة رابحة، تزود الحكومة الإماراتية بأدوات أمنية دفاعية غير هجومية.

أضاف: "إن جزءًا كبيرًا مما نقوم به مع الجهات الحكومية هنا هو تعزيز أمن شبكتها لتكون في مأمن من الهجمات، أو التعافي من أي هجوم سبراني إن حصل".

فالهجمات الإلكترونية التي تنفذها الحكومات العدائية أو الجماعات المسلحة أو مجرمي الإنترنت قد تعطل البنية التحتية الرئيسية في البلاد، مثل إمدادات النفط والغاز ومحطات تحلية المياه التي تعتمد عليها الإمارات ودول الخليج الأخرى. وزاد خطر هذه الهجمات على الإمارات بعدما صارت هذه الدولة أكثر تأثيرًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد البناي إن علاقة شركته بالإمارات "محض تجارية فريدة من نوعها في بلد كياناته الرئيسية مملوكة للدولة". وختم: "لا شك أن الحكومة الإماراتية تثمن وجود شريك محلي قادر على تعزيز قدراتها الدفاعية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "رويترز". الأصل منشور على الرابط:

https://uk.reuters.com/article/us-emirates-cyber-darkmatter/emerging-gulf-state-cyber-security-powerhouse-growing-rapidly-in-size-revenue-idUKKBN1FL451?utm_source=applenews