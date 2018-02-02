تربوية بريطانية تكافح مذهبة عقول تلامذة المدارس

أطلقت تربوية بريطانية تحذيرًا من متطرفين يسممون عقول تلامذة المدارس، مؤكدة السعي الدؤوب للحد من مذهبة عقولهم، وتعزيز قيم التسامح واحترام الغير فيهم.

حذرت أماندا سبيلمان، رئيسة مكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات الطفولة في بريطانيا، من أفراد يستخدمون المدارس لتضييق آفاق اليافعين، وفي اسوأ الحالات "مذهبة العقول الغضة" تحت برقع العقيدة الدينية. وبحسب رئيسة المكتب أماندا سبيلمان، فإن المفتشين يجدون بصورة متزايدة أشخاصًا يريدون أن يحرّفوا رسالة التعليم.

ضد مذهبة العقل

وبحسب "ديلي تلغراف" البريطانية، قالت سبيلمان إن على المدارس ألا تفترض أن "الأصوات الأشد تزمتًا" لجماعة مذهبية معينة تمثل سائر أفرادها، ويجب ألا تخشى من مواجهة أي ممارسات تشعر انها يمكن أن تؤثر سلبًا على اليافعين.

أعربت سبيلمان عن دعمها لمدير مدرسة أُجبر على الاستقالة بعد قراره منع التلميذات من ارتداء الحجاب في الصف، قائلة إن من حق مدراء المدارس أن يحددوا قواعد الملبس "كما يرتأونه مناسبًا".

وستلقي سبيلمان كلمة في مؤتمر كنيسة إنكلترا حول التعليم في لندن تؤكد فيها أن العديد من المدارس الدينية تقوم بدور إيجابي في إشاعة روح التسامح بين الأديان وأنماط الحياة والثقافات، لكنّ هناك فارقًا بين إبداء التسامح والاحترام تجاه الآخرين ووضع العقيدة فوق النقد.

كما ستلفت إلى أن هناك أفرادًا يتذرعون بالإيمان الديني لاستخدام مؤسسات التعليم، بصورة قانونية أو غير قانونية، لتضييق آفاق التلاميذ وممارسة العزل والفصل وفي اسوأ الحالات "مذهبة العقول الغضة بأيديولوجيا متطرفة".



إنها مسؤوليتنا

ستعلن سبيلمان "أن حرية المعتقد في المجال الخاص ذات أهمية بالغة، لكن المسؤولية تقع على عاتقنا في مدارسنا لمواجهة أولئك الذين يضعفون القيم البريطانية الأساسية أو قانون المساواة".

ستوضح سبيلمان في كلمتها "أن على إدارات المدارس أن تدعم اعتماد ليبرالية قوية، ليبرالة لا تمت بصلة إلى الأيديولوجيات التي تسعى إلى غلق العقول أو تضييق الفرص".

كما ستدعو سبيلمان هذه الإدارات إلى عدم التردد في "تحدي الممارسات الأصولية عندما تظهر في مدارسها أو مجتمعاتها".

ستعلن سبيلمان "أن مكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات الأطفال سيدعم دائمًا المدراء الذين يتخذون قرارات صعبة لمصالحة تلاميذهم".

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/01/religious-extremists-use-schools-isolate-segregate-children/