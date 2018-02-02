ثروات المغرب السمكية تغري بواخر الدنمارك

الرباط: كشفت مصادر أوروبية أن الدنمارك تدعم بقوّة مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، رغبة في استفادة بواخرها من فرص للصيد في سواحل المغرب لتلبّية حاجيات المهنيين الدنماركيين.

وكتبت "المساء" نسبة إلى المصادر ذاتها أن الصيادين الدنماركيين يرغبون في استبدال الصيد في جزيرة غرين لا ند التابعة للدنمارك بالصيد في السواحل المغربية، مرجعين ذلك إلى عدم تلبية الجزيرة الدنماركية لحاجياتهم من الصيد. وأبدى المهنيون في الدنمارك، لأول مرّة، اهتماماً بالحصول على حِصَص صيد في السّواحل المغربية، هو ما دفع الحكومة الدنماركية إلى طلب التفويض الخاص بتجديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري.

"أطاك" فرنسا تدخل على خطّ محاولة قتل عضو فرعها بالمغرب

دخلت "أطاك" فرنسا على خطّ محاولة القَتْل التي تعرض لها عبد الحاكم أحلاوي، عضو المجموعة المحلية لـ"أطاك" المغرب بورزازات من طرف مجهول، باستعمال حمض الماء الحارق.

وأكدت المنظمة اليساريّة أنها تابعت بقلق ما تعرض له عضو المنظّمة بورزازات من اعتداء من طرف مجهول، قبل أن يتمّ نقله إلى المركز الاستشفائي بمراكش، بالنظر إلى خطورة حالته بِسَبَب الإصابات التي تعرض لها خاصة في الوجه التي تهدد العينين.

وأضافت "المساء" أن الاعتداء الذي تعرض له الضحية تَم بحي "واد الذهب"، في الشارع العام بالمدينة، عند عودته إلى منزله ليهاجمه شخص مجهول من الخلف يركب دراجة نارية، متنكراً بخوذة مستهدفاً رأسه بقنينة زجاجية مملوءة بالماء الحارق، في محاولة كادت أن تودي بحياته.

170 مليون دولار تعويض من فرنسا لمتقاعدين مغاربة

الصحيفة ذاتها كتبت أن محكمة الاستئناف بباريس، قضت أول أمس الأربعاء، بتعويض 848 متقاعداً مغربياً عن التمييز الذي طالهم من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسيّة، ووصل مبلغ التعويض الذي حصل عليه المتقاعدون المغاربة 170 مليون يورو.

وأدانت المحكمة الفرنسيّة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسيّة بِسَبَب ما اعتبرته سلوكاً تمييزيا ضدمستخدمين مغاربة في الشركة، تَم توظيفهم خلال ستينيّات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتمّ التخلّي عنهم. وتوصلت المحكمة في قرارها إلى وقوع ضَرَر معنوي عليهم. وتوصلت المحكمة في قرارها إلى وقوع ضَرَر معنوي عليهم. و أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، الذي أدان الشركة بِسَبَب التمييز الذي مورس على المستخدمين المغاربة على مستوى مسارهم المهني وعلى مستوى تقاعدهم، حيث قضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتعويضات لهم بِسَبَب الضرر المعنوي.

حموشي يعفي مسؤولين كباراً من الخدمة

يواصل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تنظيف البيت الداخلي لجهاز الأمن، فبعد الاستماع إلى 25 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، ثم تفعيل قرارات الإحالة على التقاعد في حَق مسؤولين كبار بالمديرية العامّة للأمن الوطني، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السّابق للمديرية العامّة للأمن الوطني، اضافة إلى مسؤولين آخرين.

وكتبت "المساء" أن المفتشية العامّة، التابعة للمديرية العامّة للأمن الوطني، تحركت بمناطق مُختلفة، إذ تَم الإستماع إلى رؤساء مناطق أمنيّة ومسؤولين أمنيين، كان آخرهم 24 مسؤولاً أمنياً، على الصعيد الوطني، بعد شكوى مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء أغراض معيّنة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن حموشي بدأ بمباشرة تغييرات وصفت بـ"غير المسبوقة" في إدارة الأمن الوطني، شملت كل المصالح المركزية.

جديد لجنة تقصي الحقائق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن لجنة تقصي الحقائق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا استعانت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأخذ رأيه في عدد من القضايا التي تهم التحقيق الذي ستجريه.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن السبب وراء استعانة اللجنة بالمجلس يعود إلى الصعوبات التي لاقتها في تحديد مدى خطورة النفايات المستوردة.

اعتقال مسؤولين امنيين بتهمة الابتزاز

أما "الصّباح" فكتبت أن قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بايداع مسؤولين أمنيين بالسجن المحلي للعرجات ويتعلق الأمر بضابط شرطة ممتاز و ضابط ممتاز آخر بفرقة الشرطة القضائية، فيما تابع عميداً ممتازاً في حالة سراح .

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الموقوفين الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، سيخضعون للتحقيق في تهم ترتبط بالابتزاز وطلب الرشوة، بعدما اعتمد المحققون على جملة "اعطيني مليون" لمشتكية اتهمت الامنيين بابتزازها وطلب رشوة منها.

واضافت "الصّباح" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المسؤولين يوم أمس الخميس، على الوكيل العام للملك (النائب العام) الذي أخضعهم للاستنطاق وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق، واحتفظ باثنين منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جلسات استماع اليهم في حالة سراح دامت شُهُور.

لفتيت ينصح نقابة "العدالة والتنمية" باللجوء الى القضاء

"الأحداث المغربية" كتبت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نصح نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة لحزب العدالة و التنمية بالتوجه إلى القضاء، إذا لم تطبق الادارة عملها، نافياً أن تكون وزارته تمارس التضييق على بعض النقابات.

وأكدت الصحيفة ذاتها رد وزير الداخلية جاء خلال جلسة الاسئلة الشفهية، على سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية بالمجلس ذاته، حول عدم تمكين الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل من وصول الايداع، من قبل ولاية جهة الرباط.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن وزير الداخلية اعتبر أنه ليس هناك أي تضييق على أي نقابة، ما عدا بعض الحالات الخاصة، مشدداً على أن التأخر في إعطاء وصول الايداع يكون سببه أن الملفات يجب أن تدرس بشكل جيد و بعناية كبيرة، و ليس هناك أي سبب آخر وراء هذا التاخير .

إدانة أستاذ متهم باغتصاب تلميذات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة (شرق)، أسدلت الستار على الشوط الأول من محاكمة أستاذ متهم في قضية اعتدءات جنسية في حق تلميذات يدرسهن في مؤسسة رعاية المكفوفين بالمدينة ذاتها، حيث تمت معاقبته بثماني سنوات سجناً وأداء تعويض محدد في ثلاثين ألف درهم لكل تلميذة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 7و 11 سنة، بينما تجاوز الأستاذ المتهم والمتخصص في طريقة "برايل" لتعليم المكفوفين، الخمسين سنة من عمره، و كان يوصد باب الغرفة المجاورة بإحكام ليخلو له الجو لممارسة الجنس على التلميذات.

واضافت "الأخبار" أن تفاصيل القضية تعود الى شهر يونيو الماضي، حيث رفضت إحدى الضحايا العودة الى مركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، قبل أن تبوح لأسرتها بتفاصيل اعتداء جنسي تتعرض له في غرفة مجاورة لقاعة الدرس، هي وصديقاتها.