صورة غير مسبوقة للمريخ

بيروت: حولت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صور "سيلفي" التقطتها المركبة "كيريوستي" في المريخ إلى صورة مذهلة لسطح المريخ.

وتظهر المركبة "كيريوستي" في الصورة وهي في وسط أرض المريخ المتربة الحمراء وجبل شارب في خلفيتها، كما تظهر حافة فجوة جيل.

والتقطت الصور كاميرا صغيرة في نهاية ذراع "كيريوستي"، واستخدمت عشرات الصور التي التقطت كلها في يوم 23 يناير لخلق الصورة الفسيفسائية المكونة من عدة صور.

I'm back! Did you miss me? This selfie is part of a fresh batch of images, direct from #Mars. Check out all my raw images at https://t.co/IfEoAnOsP3 pic.twitter.com/iZFX9Gi4q6