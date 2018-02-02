GMT 6:01 2018 الجمعة 2 فبراير GMT 7:26 2018 الجمعة 2 فبراير  :آخر تحديث
"كيريوستي" تلتقط صور "سيلفي"

صورة غير مسبوقة للمريخ

صحافيو إيلاف
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بيروت: حولت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صور "سيلفي" التقطتها المركبة "كيريوستي" في المريخ إلى صورة مذهلة لسطح المريخ.

وتظهر المركبة "كيريوستي" في الصورة وهي في وسط أرض المريخ المتربة الحمراء وجبل شارب في خلفيتها، كما تظهر حافة فجوة جيل.

والتقطت الصور كاميرا صغيرة في نهاية ذراع "كيريوستي"، واستخدمت عشرات الصور التي التقطت كلها في يوم 23 يناير لخلق الصورة الفسيفسائية المكونة من عدة صور.

وتجوب كيريوستي المريخ منذ 2012، وستكون محطتها التالية المنحدر الظاهر في الصورة، حيث ستقوم باختبار ما يعتقد أنها تربة غنية بالطمي.

وتستعد ناسا لوضع مركبة أخرى على المريخ، وهو إنسان آلي جيولوجي يحمل اسم "إنسايت"، وسيكون إقلاعها من ولاية كاليفورنيا في مايو.


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