إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة ردًا على إطلاق صاروخ

القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الجمعة ان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف موقعا لحركة حماس في غزة بعد اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش الاسرائيلي "ردا على اطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل، استهدف الطيران موقعا لحماس في جنوب غزة". واضاف البيان ان "الجيش يحمل حماس مسؤولية كل العمال العنف الصادرة عن قطاع غزة".

وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان هذه الغارة لم تسفر عن سقوط ضحايا. وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة عشرين صاروخا وقذيفة هاون على الاقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل اسلامية باطلاق صواريخ، لكن اسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية اي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.

وتطبق اسرائيل وحماس وقفا هشا لاطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة صيف 2014 وكانت الثالثة منذ سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع في 2007.

