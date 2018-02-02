قال مستشار بارز لمرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي إن قيادة البلاد لا تعتزم تقليص نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

ونسبت فارس لعلي أكبر ولاياتي القول أمام مؤتمر جامعي باسم "دعما لانتفاضة فلسطين "إن نفوذ إيران في المنطقة حتمي، ولكي تستمر إيران في لعب دور رئيسي في المنطقة، فإن هذا النفوذ لابد وأن يستمر."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر إيران تهديدا متزايدا للاستقرار في الشرق الأوسط، تعهد بالعمل مع دول خليجية وإسرائيل لكبح ما أسماه بمساعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة.

لكن ولاياتي أكد أن بلاده "لا تعتزم التخلي عن الدول المضطهدة بالمنطقة، وأضاف قائلا "وجودنا في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان يأتي بالتنسيق وبرغبة من حكومات هذه البلدان."

خامنئي ينحي باللائمة على "أعداء إيران" في اندلاع الاحتجاجات بها

وأردف "إيران قلب التطورات الدولية، وأمريكا تريد تمزيق الشرق الأوسط وإيران تعارض ذلك."

وانتقد ولاياتي الهتافات التي ترددت خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي طالبت بعدم التدخل في الخارج والتركيز على الداخل الإيراني، وقال إن هذه الهتافات تظهر "عدم فهم للسياسة الدولية، فليس بوسعك التجاهل والنيران مشتعلة ببيت جارك."

وتساند طهران الرئيس السوري بشار الأسد، كما تدعم فصائل شيعية في العراق، والمتمردين الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان.