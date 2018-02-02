إدانة المتهم بدهس حشد من المسلمين في لندن العام الماضي

أدانت السلطات البريطانية دارين أوزبورن، البالغ من العمر 48 عاما، والذي قاد شاحنة صدمت حشدا من المسلمين قرب مسجد فينسبوري بارك في لندن.

وكان أوزبورن قد ارتكب الحادث في 19 يونيو/حزيران عام 2017 فقتل مكرم علي البالغ من العمر 51 عاما وأصاب 9 آخرين بجراح.

هجوم فينسبري بارك في لندن: ما الذي نعرفه حتى الآن

كما أدين أوزبورن وهو من كارديف في ويلز أيضا بالشروع في القتل ومن المقرر صدور الحكم عليه الجمعة.

وقال المدعون "من الواضح تماما أنه عمل إرهابي".

الحادث

وكان الحادث قد وقع خارج مبنى دار الرعاية الإسلامية ليلا، وكان كثير من الناس في الشارع قد أنهوا لتوهم صلاة التراويح.

BBC

وكانت جماعة من الأشخاص تساعد رجلا مسنا وقع على الأرض في شارع ودكووت، وهو شارع قصير متفرع من سيفين سيسترز، وهم ينتظرون استكمال الصلوات.

وعندئذ شوهدت شاحنة بيضاء تدخل الشارع، وتقتحم الرصيف، وتدهس الناس.

بالصور: الهجوم على مصلين أمام مسجد فينسبري بارك

وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وصفت الحادث بأنها "مفزع"، مضيفة أن "كل مشاعري مع من أصيبوا، ومع محبيهم، ومع أفراد الطوارئ الموجودين في المكان".

كما قال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن حينئذ على تويتر إنه "مصدوم تماما" بسبب الحادثة.

وكتب أمين عام المجلس الإسلامي في بريطانيا، هارون خان، على تويتر قائلا إن الشاحنة "دهست عمدا المصلين"، وأنه "مصدوم وغاضب جدا".