غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه منذ أيام "كان الأعلى في التاريخ".

وكتب ترامب على صفحته "أشكركم على كل المجاملات والتعليقات التي وردتني على خطاب حالة الاتحاد. لقد شاهد الخطاب 45.6 مليون شخصا، وهو الرقم الأعلى في التاريخ."

وأضاف ترامب في تغريدته:" فوكس نيوز تتجاوز أي شبكة أخرى وللمرة الأولى على الإطلاق، بعدد مشاهدين بلغ 11.7 مليون. كل التهاني القلبية".

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/959034299222843394

ولكن يبدو هذه التصريح غير دقيق. فعلى الرغم من صحة الرقم المتعلق بعدد مشاهدات خطاب ترامب بشأن حالة الاتحاد فإن القول بأن الخطاب هو الأعلى من نوعه من حيث المشاهدة في تاريخ أمريكا ليس صحيحا، بحسب هيئة نيلسن.

وتقول الهيئة، المعنية برصد معدلات المشاهدة، إن عدد من شاهدوا خطاب ترامب كان 45.6 مليون مشاهد وهو عدد يقل عن مشاهدي عدد من خطابات حالة الاتحاد في السابق.

وتقول نيلسن إن عدد مشاهدي خطابات أوباما بلغ (48 مليون في عام 2010)، بينما بلغ عدد من شاهدوا خطاب بوش الابن (62.1 مليون في عام 2003)، وكلينتون (66.9 مليون في عام 1993) وهي الأعداد التي تنفي ما جاء في تغريدة ترامب.