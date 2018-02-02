قرقاش: معالجة التحالف لأزمة عدن تفادت حدوث فتنة

دبي: أثنى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على معالجة تحالف العربي لأزمة عدن مشددا على أن "الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه".

وقال قرقاش في تغريدات على تويتر إن "معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه".

وطالب الأطراف اليمنية بالتشاور بشأن أزمة عدن، مضيفا: "الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا".

وتابع: "كما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وأضاف قرقاش: "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وقال "سرني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل، وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها".