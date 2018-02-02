طوكيو: أعلنت قيادة مشاة البحرية الاميركية (المارينز) انها اقالت قائد سرب طائرات "أوسبريه" الاميركية في قاعدة اوكيناوا في اليابان "بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث في الاشهر الاخيرة تتعلق بالطائرات الهجينة.

واعفي براين سوينسون من مهامه الاسبوع الماضي "بسبب فقدان الثقة به وبقدرته على تولي القيادة"، بحسب ما اعلنت قيادة المارينز لوكالة فرانس برس في بيان.

وتم تعيين كريستوفر دنفر، الضابط التنفيذي للسرب في قاعدة اوكيناوا قائدا مؤقتا له، بحسب ما اوضح البيان الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وتأتي اقالة سوينسون بعد ستة اشهر من اضطرار قوات المارينز الى اجراء عملية بحث وانقاذ بسبب تحطم طائرة اوسبريه ام في-22 قبالة السواحل الشرقية لاستراليا.

وتم انقاذ 23 شخصا من طاقمها المؤلف من 26 شخصا فيما لم يُعثر على المفقودين الثلاثة وقد الغيت فيما بعد عمليات البحث عنهم.

وفي كانون الاول/ديسمبر اصيب خمسة من افراد طاقم طائرة اخرى من نفس النوع جراء ما وصفه البنتاغون بانه "حادث" ادى الى هبوط الطائرة في مياه ضحلة قبالة اوكيناوا في جنوب اليابان.

وطائرة ام في-22 تواجه مشاكل على صعيد الامان والسلامة. وهي طائرة مروحية بمحركين مثبتين على طرفي جناحيها، وهي قادرة على الاقلاع والهبوط بشكل عمودي واسرع من المروحية العادية.

وقد اعترض سكان اوكيناوا، مقر القاعدة الاميركية التي ينتشر فيها نحو 47 الف جندي اميركي بموجب تحالف امني يعود الى عقود ماضية، على نشر طائرات اوسبريه في البلاد بعد الحوادث.

