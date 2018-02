توقيف نساء خلعن الحجاب بمكان عام في إيران

طهران: أوقفت الشرطة الإيرانية نحو ثلاثين امرأة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجًا على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الاسلامية في 1979، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام محلية مساء الخميس.

وافادت وكالتا الانباء "فارس" و"تسنيم" ووكالة الانباء العمالية (ايلنا) ان "الشرطة أوقفت 29 امرأة بتهمة الاخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن الى القضاء"، دون اعطاء تفاصيل.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعية في الايام الاخيرة نشر صور التُقطت في طهران على ما يبدو وايضًا في مدن أخرى لنساء علقن حجابهن على عصا للاحتجاج.

ويفرض القانون الساري في إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الاماكن العامة.

وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس اثر توقيف امرأة في أواخر ديسمبر، بعد ان كشفت عن رأسها في شارع مكتظ في طهران وعلقت حجابها على عصا.

وتم الافراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريباً، بحسب المحامية نسرين سوتوده الناشطة لحقوق الانسان في إيران.

وقالت سوتوده لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن القضاء حدد كفالة بقيمة 90 الف يورو لقاء الافراج عن امرأة اخرى أوقفت هذا الاسبوع، مضيفة ان قيمة المبلغ دليل على "نية" السلطات في ابقاء المشتبه بها قيد التوقيف.

