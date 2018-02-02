عُمان تكرم الإعلامي الكويتي ماضي الخميس ومنصة مكارم

مسقط: كرمت وزارة الاعلام العمانية، عدداً من روّاد الصحافة العمانية والخليجية بالإضافة الى الإعلان عن جوائز الإجادة الإعلامية في مجالات الصحافة وتدشين عدد من إصدارات وزارة الإعلام، وذلك مساء الأربعاء بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، بحضور هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، وعبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، وبالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وحصل الإعلامي الكويتي ماضي الخميس الامين العام للملتقى الاعلامي العربي على درع التكريم خلال حفل أقامته وزارة الإعلام على ضوء انطلاق فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثاني في فئة الاعلاميين الخليجيين، وذلك تكريمًا لجهوده الاعلامية على مستوى الخليج والوطن العربي.

ودشن خلال الحفل مجموعة من إصدارات وزارة الإعلام، بالإضافة الى عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة منصة (مكارم)، وذلك خلال حفل التكريم إيمانًا بدور المنصة في نشر قيم المحبة والسلام والمودة والرحمة، ونشر القيم الأخلاقية الإيجابية المتعارف عليها حول العالم، وتحسين البيئة المحيطة بالشباب والمؤثرة فيهم بشكل مباشر، ومناهضة ومحاربة أفكار وسلوكيات الغلو والتشدد والتطرف والإرهاب، وتوعية ومساعدة شبابنا وغرس القيم الدينية والمجتمعية الإيجابية لديهم، والنأي بهم عن الأفكار والسلوكيات السلبية.

وأشاد الوزير الحسيني خلال كلمته بالدور الإنساني لمنصة (مكارم) باعتبارها منصة للإنتاج الإعلامي القيمي الهادف والمتنوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق بما يحتاج إليه الشباب من فهم لمبادئ الأخلاق والاجتهاد والصبر، مشيدًا بعدد الشخصيات المؤثرة والتي تستعين بهم المنصة في العالم العربي في مجالات الدين والرياضة والفن والمجتمع والسياسة.

يذكر أن منصة مكارم تهتم بتقديم إعلام قيمي هادف، وقد تم تأسيسها بالشراكة ما بين الإعلامي ماضي الخميس ورجل الاعمال عبدالله الشاهين.

والرؤية العامة من ملتقى الأسرة الإعلامية هي صناعة وعي متناغم للإعلام العُماني وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والإعلاميين ودارسي الإعلام في مؤسسات التعليم العالي وإيجاد مناخ إعلامي إنساني يدعم مختلف الجهود والمبادرات الإعلامية.



