بوتين: سأعمل سائقا لحصادة لو فشلت في الانتخابات

نصر المجالي: مع إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري يوم 18 مارس المقبل ويتنافس فيها 8 مرشحين، قال الرئيس الروسي "الضامن للرئاسة" إنه ذاهب للعمل سائقا للحصادة إذا حدث ما لم يكن متوقعًا بعد الانتخابات.

وزار بوتين يوم الخميس مدينة روستوف على الدون، حيث تفقد مصنع الحصادات الآلية، التقى القائمين على المصنع والعاملين هناك. وتعرف بوتين خلال جولته على المصنع على أقسامه ليقوم بعدها بالتعرف على جهاز يستخدم للتدريب على قيادة الحصادات بشكل آلي، لمعرفة الخصائص التي تتمتع بها الحصادات.

وأعلنت المرشحة للرئاسة الروسية عن "حزب الشعب الروسي"، ورئيسة اللجنة الوطنية الروسية للأبوة والأمومة، إيرينا فولينيتس، سحب ترشحها لصالح الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين.

انسحاب

وقالت فولينيتس للصحافيين: "لقد اتخذت قرارا – من اليوم أوقف ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس هذا فقط، بل أعلن انسحابي لصالح الرئيس الحالي (فلاديمير بوتين)".

المرشحة المنسحبة إيرينا فولينيتس

وأوضحت فولينيتس أن حزمة الإجراءات الداعمة للعائلات التي تنجب أو تتبنى الكثير من الأطفال، التي أقرها الرئيس بوتين في الفترة الأخيرة تتطابق مع النقاط التي ركز عليها برنامجها الانتخابي.

وترى المرشحة السابقة للرئاسة الروسية أنه من الضروري استحداث هيئة حكومية جديدة تُعنى بشؤون العائلات الكبيرة، واقترحت تسميتها " الوكالة الفيدرالية لشؤون العائلات والأطفال".

وبعد حديثها للصحافيين توجهت إيرينا فولينيتس، إلى مبنى اللجنة المركزية للانتخابات وعرضت على اللجنة 105 آلاف توقيع، وأكدت للجنة بشكل رسمي أنها تسحب ترشحها على الرغم من أنها استوفت الشروط، وتمكنت من جمع 5 آلاف توقيع زيادة على الـ 100 ألف المنصوص عليها في قانون الانتخابات والضرورية لتثبيت المرشح في قائمة المرشحين لرئاسة الدولة.