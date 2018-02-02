مطالب في الأردن بخلع الحكومة

نصر المجالي: مع مغادرة رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية في العظام، طالبت مظاهرات احتجاجية في مختلف المدن الأردنية بجراحة كاملة لطاقم الحكومة رفضًا لسياسات رفع الأسعار.

ويغادر رئيس الحكومة الأردنية يوم غد السبت، لمدة 10 أيام إلى الولايات المتحدة لإجراء تدخل جراحي، حيث كان خضع لفحوصات طبية في عمان أظهرت حاجته إلى تدخل جراحي في مركز متخصص، وبناء عليه تقرر سفره إلى الولايات المتحدة.

وفي رفض الشارع الأردني للسياسات الاقتصادية للحكومة وقرارات رفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين، نظم ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية والقوى والشخصيات والفعاليات الوطنية، مسيرة من أمام الجامع الحسيني بوسط العاصمة عمّان، بعد صلاة الجمعة.

معان

وفي مدينة معان الجنوبية وهي من أشد المناطق فقرًا، طالب مواطنون خلال وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار التي طالت موادَّ غذائية أساسية.

وطالب المحتجون بإيجاد بدائل لا تؤثر على الواقع المعيشي للمواطنين، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالعودة عن قرارات رفع الأسعار.

الكرك

وشاركت حشود كبيرة في المسيرة الشعبية التي اقيمت وسط مدينة الكرك بعد صلاة الجمعة، والتي دعت اليها احزاب وفعاليات اهلية ونقابية وسياسية في المحافظة، للتأكيد على رفض سياسات الحكومة الاقتصادية التي ادت الى ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات الاساسية.

وردد المشاركون، حسب تقرير لموقع (عمون) في المسيرة هتافات ابرزها مطالبتهم برحيل الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل ما أسموه بحكومة الانقاذ الوطني التي تساعد في اعادة تعديل النهج الاقتصادي والتوقف عن برنامج الاصلاح الذي اعتبره المشاركون في المسيرة مضرا بالمواطنين وسببًا في افقارهم ، وما يترتب على ذلك حسب قولهم من مخاطر تهدد الامن الوطني والسلم المجتمعي.

اعادة نظر

كما طالبت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في لواء المزار الجنوبي خلال وقفة احتجاجية اقيمت اليوم عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد جعفر بن ابي طالب باعادة النظر في ارتفاع اسعار مادة الخبز والمواد التموينية والمحروقات.

وطالبوا خلال وقفتهم الحكومة باعادة النظر بارتفاع اسعار مادة الخبز والمواد التموينية والمحروقات واعادة الاسعار الى ما كانت عليه سابقا.

السلط

وشارك مئات من المواطنين في مسيرة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة بمدينة السلط، وذلك لليوم الثاني على التوالي رفضًا لسياسات الحكومة الجبائية ومطالبة بالعدول عن النهج الجبائي الذي تتبعه حكومة الملقي، مما ادى الى افقار الشعب,.

ودعا المشاركون في المسيرة الى رحيل الحكومة ومجلس النواب معًا وتخفيض الأسعار والعودة عن رفع الضرائب على سلع حيوية، ورفع المشاركون شعارات تدعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الاجراءات واللجوء لخيارات أخرى لسد عجز الموازنة.