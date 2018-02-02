رجل يسافر بتذكرة اشتراها قبل 19 عاما

عثر رجل يدعى جون ووكر على تذكرة قديمة، يعود تاريخها إلى عام 1998، في صندوق تحت فراشه، فأخذها وسافر بها.

وقال ووكر وفق ما أورد تلفزيون wfmynews2 المحلي في ولاية نورث كارولينا أنه لم يستطع السفر في ذلك العام، وتحدث إلى الشركة لاسترداد ماله، لكن الموظفين قالوا له إن التذكرة "غير مستردة".

لكنه قرأ شروط التذكرة لاحقا فعثر على شرط يقول إن التذاكر "غير المستخدمة" و"غير المسترد قيمتها" في الرحلات المحلية، يمكن استبدالها بتذكرة أخرى.

وهاتف جون الشركة للتأكد من أن الشروط مازالت سارية، وردت الشركة في البداية أن الأمر غير ملزم لها كونها أعلنت إفلاسها عام 2010، مما يسقط أي التزامات سابقة، لكنها قررت في النهاية منحه تذكرة سفر.